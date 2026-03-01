Oranje-international Jurriën Timber heeft goede zaken gedaan bij Arsenal. De verdediger hielp de koploper van de Premier League aan een belangrijke zege op Chelsea. Hij scoorde het winnende doelpunt (2-1) voor de koploper en doet daarmee oud-ploeggenoot Jorrel Hato flink pijn.

Timber kopte in de 66e minuut raak na een hoekschop van Declan Rice, waardoor Arsenal op 2-1 voorsprong kwam en de wedstrijd won. De koploper houdt een voorsprong van 5 punten op Manchester City, dat zaterdag van Leeds United won (0-1). De lijstaanvoerder heeft een duel meer gespeeld dan de grootste rivaal voor de landstitel.

William Saliba bracht Arsenal op voorsprong. Chelsea kwam vlak voor rust op gelijke hoogte door een eigen doelpunt van Piero Hincapié. Timber verscheen weer aan de aftrap voor Arsenal en Jorrel Hato had een basisplaats bij Chelsea. De nummer 6 van de Premier League speelde vanaf de zeventigste minuut met tien man. Pedro Neto werd na twee gele kaarten binnen vier minuten van het veld gestuurd. Liam Delap leek in blessuretijd gelijk te maken voor Chelsea, maar zijn treffer werd wegens buitenspel afgekeurd.

Timber en Hato

Timber en Hato waren in het verleden verdedigers voor Ajax. Timber speelde al een poosje in Ajax 1, toen Hato zich bij het eerste voegde. Na verloop van tijd verruilde Timber Ajax voor Arsenal, terwijl Hato zich ontpopte tot vaste waarde in de Amsterdamse grootmacht. Afgelopen zomer verliet Hato Ajax voor Chelsea.

Hato, die zondag dus tegenover Timber stond, zag Timber bij Ajax als voorbeeld. "Ik heb er wel eens met Jurriën over gesproken. Hij debuteerde bij Ajax als rechtsback en vertrok als centrale verdediger. Bij Arsenal staat hij tegenwoordig overal achterin. Hij vindt het wel mooi dat hij eigenlijk elke positie kan bespelen. Zo sta ik er ook in. In dat opzicht is hij een voorbeeld voor mij", vertelde Hato in gesprek met Ajax Life afgelopen april.