Oranje-international Tijjani Reijnders speelt sinds afgelopen zomer onder de hoede van Pep Guardiola bij Manchester City. De middenvelder is onder de indruk van de werkwijze van de trainer. "Het is van uitzonderlijk niveau", deelt hij.

Nadat de goedlachse Reijnders eerder al een jongensdroom realiseerde met zijn overstap van AZ naar AC Milan, kreeg zijn indrukwekkende voetbalcarrière deze zomer een nieuwe wending toen hij de overstap maakte naar de Premier League. "Had je me dit drie jaar geleden met kerst voorspeld, had ik het nooit geloofd", vertelt de laatbloeier in gesprek met het Algemeen Dagblad.

'De eerste maanden ga je alles in je opnemen'

De overstap naar Manchester City betekende automatisch ook een samenwerking met Guardiola. Het werken onder de Spaanse oefenmeester omschrijft Reijnders als 'intens'. "Toen ik in juni begon, zei ik al tegen mezelf: oké, de eerste maanden ga je alles in je opnemen en goed luisteren. De tactische trainingen, wat Guardiola allemaal bedenkt en zijn uitleg erbij; het is van uitzonderlijk niveau."

Optie B en C

Reijnders is onder de indruk van de back-up plannen van de trainer. "We proberen iets en als hij merkt dat het niet werkt, heeft hij optie B en C al klaar. Regelmatig denk je tijdens een training: jeetje, dit is al heel ver vooruit gedacht", legt hij uit.

"En als bepaalde patronen ook lukken in de wedstrijden en we daar kansen door creëren, dan denk je: ja, dit is voetbal", gaat Reijnders verder. "Guardiola is een trainer die speelt om te winnen. Je hebt ook genoeg trainers die goede spelers laten voetballen om niet te verliezen."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.