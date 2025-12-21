Xavi Simons greep zaterdagavond de hoofdrol tijdens het duel tussen Tottenham Hotspur en Liverpool, maar waarschijnlijk deed hij dat niet op de manier zoals hij gehoopt had. Simons kreeg al in de eerste helft een rode kaart na een keiharde charge op Virgil van Dijk, zijn teamgenoot bij Oranje. Na afloop bood hij zijn excuses aan voor die tackle.

Simons liet tijdens de wedstrijd duidelijk zien dat er voor vriendschappen geen plek is op het voetbalveld, want hij pakte Van Dijk na ongeveer een half uur spelen keihard aan. Of er wel of geen opzet in het spel was, kan natuurlijk niet worden aangetoond, maar feit is dat Simons zijn noppen vol in het onderbeen van Van Dijk plantte. Het leverde hem eerst een gele kaart op, maar de VAR greep in en dus moest Simons inrukken.

Die overtreding van Simons was natuurlijk extra pikant doordat het tegen Van Dijk gebeurde, die de captain is van Oranje, en de twee komende zomer samen naar het WK zullen gaan. Even werd er gevreesd voor een zware blessure bij de Liverpool-aanvoerder, maar het bleek uiteindelijk allemaal mee te vallen en hij kon de wedstrijd gewoon uitspelen.

Simons bied excuses aan

Simons bood na afloop via sociale media zijn excuses aan voor de harde overtreding en ontkende dat er opzet in het spel was: "Fouten worden gemaakt. Virg is mijn aanvoerder en ik zou hem of iemand anders nooit bewust verwonden."

De speler van Spurs bood ook zijn excuses aan zijn club aan: "Aan mijn teamgenoten, coach en de fans: ik neem de verantwoordelijkheid. Het spijt me." Simons zal door zijn rode kaart wat rust hebben tijdens de feestdagen, want hij moet de komende drie duels toekijken. Hij mist daardoor de wedstrijden tegen Crystal Palace (28 december), Brentford (1 januari) en Sunderland (4 januari).

Hectisch slot ondanks rode kaart

De rode kaart leek het Liverpool van Arne Slot een zorgeloze avond te bezorgen, maar niets bleek minder waar. The Reds kwamen na rust op een 2-0 voorsprong door goals van Alexander Isak en Hugo Ekitike, maar na de aansluitingstreffer van Richarlison werd het nog een hectische slotfase.

Spurs moest daarin na een rode kaart voor Cristian Romero zelfs door met negen, maar kreeg alsnog kansen op de gelijkmaker. Die viel echter niet en dus kon Slot opgelucht ademhalen. Toch kreeg de zege een nare bijsmaak, want recordaankoop Isak en Oranje-international Jeremie Frimpong vielen geblesseerd uit.

Alles over Premier League

