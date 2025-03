Oranje Leeuwin vecht zich terug uit diep dal: 'Moeilijkste periode uit mijn carrière'

Na tien maanden afwezigheid is Victoria Pelova eindelijk terug bij de Oranje Leeuwinnen. De middenvelder van Arsenal is na een lange revalidatieperiode weer bij de selectie van Andries Jonker gehaald. Pelova scheurde in juni haar voorste kruisbandblessure, maar ze heeft zich knap teruggevochten. "Viv (Vivianne Miedema, red.) is zelfs een keer teruggevlogen om mij te bezoeken", vertelt ze.

Een zware kruisbandblessure is dé nachtmerrie voor iedere topsporter, maar voor Pelova werd het werkelijkheid. In de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland werd ze zwaar getroffen. Tien maanden later is ze terug. "Wat ik gemist heb?", herhaalt de middenvelder van de Oranje Leeuwinnen de vraag van een journalist, vervolgt door een hele opsomming. "De campus, Zeist, de mooie velden, de staf, de speelsters en zelfs het volkslied."

Kieskeurige bondscoach Andries Jonker ligt goed in de markt: 'Als een dergelijke kans voorbijkomt...' Andries Jonker zal na het EK komende zomer in Zwitserland geen vervolg geven aan zijn rol als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De Nederlandse voetbalbond heeft besloten een andere koers te varen, waarbij Jonker niet meer betrokken zal zijn. De bondscoach overweegt ondertussen zijn toekomststappen. "Ik ben niet van plan daarop in te leveren" benadrukt Jonker.

'Moeilijkste periode uit mijn carrière'

De weg terug was uitdagend, zowel fysiek als mentaal. Het ging allesbehalve zonder slag of stoot. "Dit was zonder twijfel de moeilijkste periode uit mijn carrière. Je voelt je op een gegeven moment geen voetballer meer. In het begin krijg je veel aandacht van mensen, maar uiteindelijk gaat iedereen verder. Dat zorgt ervoor dat je de connectie met je team mist. Dat is lastig, maar het hoort bij iedere sport. En eerlijk gezegd, er zijn ergere dingen in het leven."

Steun van Oranje Leeuwinnen

Pelova staat niet alleen in haar ervaring met een kruisbandblessure; ook collega’s zoals Vivianne Miedema, Jill Roord en Daniëlle van de Donk hebben soortgelijke tegenslagen doorgemaakt. "Ik heb enorm veel aan Jill en Viv gehad. Hun hulp betekende veel voor mij. Het proces ging goed en ik heb veel geleerd. Ik probeerde er vooral de positieve kanten van in te zien."

De speelster van Arsenal gaat verder: "Jill en ik hebben exact dezelfde blessure gehad, zelfs dezelfde chirurg. Als ik pijntjes voelde, vroeg ik haar of dat normaal was en of die zouden verdwijnen. Het was ontzettend fijn om dit met haar te delen. Viv is zelfs een keer teruggevlogen om mij te bezoeken", licht Pelova toe.

Vivianne Miedema viert na moeilijke periode terugkeer in Nederlands elftal: 'Verdien af en toe een beetje geluk' De Nederlandse voetbalsters speelden in de Nations League met 2-2 gelijk tegen Duitsland, maar na afloop ging het niet alleen over het resultaat. Vivianne Miedema keerde namelijk na maanden van pech en blessures terug in Oranje. In gesprek met Sportnieuws.nl werd duidelijk hoeveel dat betekende voor de topscorer aller tijden van de Oranjeleeuwinnen.

Onwerkelijke situatie voor Andries Jonker

Voor Andries Jonker kwam er na bijna drie jaar als bondscoach een unicum: alle speelsters die hij wilde oproepen, zijn fit en beschikbaar voor het tweeluik met Oostenrijk. "Naarmate het moment dichterbij komt, denk je: ‘Het zal toch niet? Zou iedereen echt kunnen verschijnen?’. Het voelde een beetje onwerkelijk, maar ik ben ontzettend blij dat iedereen die we hebben uitgenodigd daadwerkelijk kon komen."

Met name op het middenveld heeft de vertrekkende bondscoach een aardige puzzel te leggen. Daniëlle van de Donk, Damaris Egurrola, Wieke Kaptein, Jill Roord en Jackie Groenen spelen in de Europese top. Bovendien speelt Vivianne Miedema bij Manchester City óók vaak een linie terug. "Je wil zoveel mogelijk speelsters opstellen die het verschil kunnen maken, maar tegelijkertijd moet de balans in het team bewaakt worden. We hebben ook speelsters nodig die het vuile werk opknappen."

Een mogelijke optie is Victoria Pelova, die haar voorkeur duidelijk heeft uitgesproken: ze wil terugkeren naar het middenveld. Toch is het onduidelijk of dat zal gebeuren, aangezien Jonker haar in de afgelopen duels voornamelijk als wingback gebruikte.