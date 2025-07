Oranje Leeuwin Daniëlle van de Donk leek op bijzondere wijze haar vrouw Ellie Carpenter, met wie ze onlangs in het huwelijksbootje stapte, te gaan eren. De voetbalster hintte op een soortgelijke actie als voormalig teamgenote Lieke Martens, maar zag daar uiteindelijk vanaf.

Van de Donk plaatste een bericht op Instagram met foto's vanuit Zwitserland, waar de Leeuwinnen sinds ongeveer een week verblijven voor het EK. "Mijn mensen," schrijft de middenvelder bij foto's waarop te zien is dat ze zich tijdens haar vrije tijd prima vermaakt met haar collega's in aanloop naar het eindtoernooi, waar ook haar ouders inmiddels zijn gearriveerd. Er worden onder andere spelletjes op een Nintendo Switch gespeeld en een boottochtje gemaakt.

Shirt

Op een van de foto's is te zien dat de voetbalster haar nieuwe achternaam op een Oranje-shirt heeft laten bedrukken: Van de Donk-Carpenter. De voetbalster stapte namelijk onlangs in het huwelijksbootje met de Australische, die enkele dagen geleden een contract tekende bij Chelsea. Van de Donk droeg het shirt uiteindelijk niet in de eerste wedstrijd van het EK, maar liet na afloop weten dat het mogelijk nog wel kan gaan gebeuren.

'Ik ben tenslotte getrouwd'

Het eerbetoon doet denken aan een eerder moment met Lieke Martens. Tijdens het WK in 2023 in in Australië en Nieuw-Zeeland droeg Martens namelijk een nieuw shirt, met de naam 'Martens-van Leer', nadat zij was getrouwd met voormalig Ajax-doelman Benjamin van Leer. "Ik dacht: waarom niet? Leuk. Ik ben tenslotte getrouwd. Ik wil wel gewoon mijn eigen naam houden, maar ben ook supertrots om nu Van Leer te heten," reageerde de oud-international na afloop van de met 1-0 gewonnen wedstrijd bij De Telegraaf.

Ek in Zwitserland

Oranje is het EK goed begonnen door de 3-0 zege op Wales in de eerste speelronde. De ploeg van Andries Jonker wacht desondanks een loodzware opgave om de volgende ronde te halen. Nederland neemt het namelijk nog op tegen twee absolute toplanden: Engeland wacht op woensdag 9 juli en Frankrijk is op zondag 13 juli de tegenstander in de laatste groepswedstrijd.



