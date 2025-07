De Oranje Leeuwinnen kennen een uitstekende start van het EK voetbal. De ploeg van Andries Jonker kwam, een dag na de zéér bewogen persconferentie van de bondscoach, verrassend goed voor de dag en won met grote cijfers van Wales. Bij de EK-opener hadden de Oranje Leeuwinnen geen kind aan de EK-debutant en eindigde het in 3-0.

Nederland heeft zaterdag de jacht op de Europese titel geopend in de 'poule des doods'. Ze treffen met Wales, Engeland en Frankrijk drie totaal verschillende, maar loodzware tegenstanders. Een goede start was cruciaal, want Oranje trapt af tegen op papier de makkelijkste tegenstander. De ploeg van Jonker kende een goed begin met een geweldige uithaal van Jill Roord. Helaas voor de Oldenzaler spatte die op de paal uiteen. Verder was het vooral net niet bij de Leeuwinnen.

Mijlpaal voor Miedema

De Leeuwinnen leken met een gelijkspel de kleedkamer op te zoeken, maar daar stak Vivianne Miedema een stokje voor. De Friese spits kreeg de bal op randje zestien en schoot de bal met een prachtig schot over de Wales-doelman: 1-0. Het was voor Miedema een héél emotionele goal, want het was haar honderdste in het shirt van de Leeuwinnen. Het zorgde zelfs voor tranen, bij de normaal zo nuchtere Miedema. Koningin Máxima was zichtbaar trots en straalde van oor tot oor.

Koningin Maxima en prinses Ariane trokken vóór aftrap van het duel al de aandacht van de aanwezige Oranje-fans. De echtgenote van koning Willem-Alexander en hun achttienjarige dochter werden luid toegezongen door het Nederlandse publiek.

Uitstekende start tweede helft

In de eerste helft was het vaak nog ongelukkig bij de Oranje Leeuwinnen, maar daar bracht Victoria Pelova enkele minuten na rust meteen verandering in door de 2-0 binnen te schuiven. De buitenspeler kreeg de bal op aangeven van Daniëlle van de Donk en werkte de bal rustig binnen. Daarna was het vertrouwen volledig terug, want het werd af en toe zelfs tiki-taka.

Enkele minuten later lag de bal alweer in het netje van Wales. Een uitstekende voorzet van Pelova belandde voor de voeten van Brugts en daar wist de linksback van Barcelona en Oranje wel raad mee. Brugts werkte de bal knap tussen de paal en de doelman in het doel: 3-0. Bij de rentree van Lineth Beerensteyn zorgde zij nog voor de 4-0, maar daar zette de grensrechter een streep door wegens buitenspel. Dat was meteen de eindstand, waardoor de Leeuwinnen met vertrouwen naar de kraker tegen Engeland kunnen afreizen, die wordt woensdag om 18.00 uur gespeeld.

Onrust Andries Jonker

De ploeg heeft in aanloop naar het EK wel wat onrust gekend. Bondscoach Andries Jonker gaf vlak voor het EK in de NOS Voetbalpodcast aan dat hij afgelopen maand nog serieus twijfelde om te stoppen. Dat maakte deel uit van een plan om zijn speelsters dichter bij elkaar te brengen, zo zei hij vrijdag. Eén van de journalisten sprak van een 'poppenkast' en 'act', waarna Jonker volledig door het lint ging.

Toernooispelers

De Oranje Leeuwinnen wonnen het EK voetbal al eens in 2017 in eigen land. Vijf jaar later (vanwege corona in 2022 en niet in 2021) struikelde Nederland in de achtste finale over Frankrijk, na verlenging. Tussendoor werd Nederland nog de nummer twee van het WK 2019. In 2023 was de kwartfinale het resultaat van het WK.

