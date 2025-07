De Oranje Leeuwinnen hebben op het EK voetbal 2025 de eerste groepswedstrijd gewonnen. Wales kreeg klop met 3-0. Na afloop sprak Sportnieuws.nl met Daniëlle van de Donk, die in 2017 al eens de Europese titel greep met Nederland.

"Ja, ik was wel zenuwachtig", erkent de middenvelder die onlangs tekende bij de club London City Lionesses. "Dat is altijd wel zo bij de eerste wedstrijd. Nu zijn we op weg. Toen Vivianne Miedema de eerste maakte, waren we super opgelucht."

Koningin Maxima

Koningin Maxima en prinses Ariane waren present in Luzern, Zwitserland. Voor Van de Donk is het niet uniek; ze heeft vaker interlands gespeeld met koninklijk bezoek op de tribune. Maar toch blijft het bijzonder.

"Ik vind het super leuk dat ze er waren, natuurlijk. Ook hartstikke leuk dat je met ze kan praten. Je hebt eigenlijk normale mensen voor je. Ik voel me heel vereerd dat ze er waren. Ze stonden in de tunnel waar je naar binnen komt. We konden een handje geven en even praten. Of we elkaar nu kennen? Geen idee hoor. Maar ik hen wel!"

Geduldig

Ze vindt dat Oranje de eerste wedstrijd slim heeft aangepakt. "We waren gewoon heel geduldig. We waren op zoek naar de andere kant, de opening. Het is wel fijn dat die kansen komen." Of de vrouwen nu klaar zijn voor de clash met regerend kampioen Engeland? "Het gaat een beetje met ups en downs altijd. Maar dat gaat bij elk team zo, dat zal bij hen ook wel zo zijn."

Ellie Carpenter

Op social media droeg Van de Donk onlangs een shirt met op de rug als naam Van den Dongen-Carpenter. Dat is een verwijzing naar haar partner, de Australische Ellie Carpenter, actief als verdediger bij Lyon. Op het EK droeg ze dat shirt niet.

"Ik heb erover nagedacht om het te doen. Ik vind het heel leuk om dat shirt te hebben. Wie weet ga ik het in de toekomst wel doen. We dachten nog: misschien is die naam te lang. Maar het past net."

Programma van Oranje Leeuwinnen op het EK

Op woensdag 9 juli speelt Oranje tegen Engeland en op zondag 13 juli is Frankrijk de laatste tegenstander in de poule.Het Europees Kampioenschap is woensdagavond begonnen. Finland won de openingswedstrijd tegen IJsland met 1-0. Gastland Zwitserland verloor in eigen huis met 1-2 van Noorwegen.