Oud-international Kelly Zeeman voelt, met het EK vrouwenvoetbal op komst, de oranjekoorts stijgen. In gesprek met Sportnieuws.nl herbeleeft de EK-winnares van 2017 haar succesvolle eindtoernooi én hoopt ze van harte op een soortgelijk verloop. "Alles moet vanaf het eerste moment op zijn plek vallen, anders wordt het echt lastig en stijgt de druk meteen", zegt Zeeman.

"Natuurlijk ga ik er met goede hoop in...", stelt Zeeman met een kritische ondertoon. "Maar er staan veel nieuwe speelsters aan de aftrap vergeleken met de afgelopen jaren. Het is mooi dat zoveel meiden nu de kans krijgen, maar het moet allemaal wel 'even' goed uitpakken. Het wordt vooral moeilijk tegen de toplanden die momenteel in topvorm verkeren. En van Wales heb je ook niet zomaar gewonnen."

'In 2017 had óók niemand EK-winst verwacht'

In het zonovergoten Zwitserland is er geen wolkje aan de lucht en de sfeer bij de Oranje Leeuwinnen lijkt uitstekend, en dat terwijl daarbuiten de kritiek losbarst. Zeeman bekijkt het van haar vakantieadres in Mallorca. "Toen wij het EK in 2017 wonnen, had óók niemand dat verwacht. Wij waren toen eigenlijk het Wales van nu. We droomden er zelf stiekem van, maar in Nederland geloofde niemand erin. Dat kan nu ook gebeuren, als ze die eerste tegen Wales maar winnen."

"Het moet echt vanaf het begin goed vallen", benadrukt de oud-international, die zich herinnert hoe het bij hun eigen EK-avontuur na de gewonnen openingswedstrijd tegen Noorwegen (1-0) opeens ging leven. "Alles moet vanaf het eerste moment op zijn plek vallen, anders wordt het écht lastig en stijgt de druk meteen. Tegen Wales win je niet zomaar, zelfs tegen Finland in het uitzwaaiduel was het al moeilijk genoeg. Zij hebben bovendien niks te verliezen", waarschuwt ze.

Leven in een toernooibubbel

Zeeman weet als geen ander hoe het is om op een groot toernooi te spelen. "Wij zaten in Zeist en dan hoorde je dat Duitsland in Utrecht zat en Engeland zat ook ergens midden in de stad met een hotel en persoonlijk dacht ik: 'ja hoor, en dan zitten wij een paar weken in het bos. Dat is eigenlijk ook niet leuk'. Maar goed, daar was natuurlijk zwaar over nagedacht, want Sarina (Wiegman, red.) wilde dat natuurlijk. Die heeft er écht voor gezorgd dat iedereen in die bubbel zit en blijft."

Belang van ontspannen op het EK

De 31-jarige Zeeman onderstreept het belang van ontspanning. "Dat is zó belangrijk. Je hebt natuurlijk je tactische trainingen, maar eigenlijk wil je dat alles daar omheen allemaal ontspannen kan zijn. Als je op het veld stapt, weet je wat je moet doen. Als dat allemaal helder is, ook voor de meiden die net buiten de boot vallen, dan kom je tot de beste prestaties. Ik ging het allerbeste op lol hebben met elkaar, want je presteert gewoon beter als je je goed voelt én het gezellig hebt. Dat zie je in de huidige groep ook. Ik weet zeker dat je écht voor elkaar door het vuur gaat."

De EK-winnares herinnert zich goed hoe beperkt het contact met familie was. "Er waren duidelijke afspraken: na een wedstrijd mocht je je familie bijvoorbeeld een uurtje in het hotel zien. Tijdens het EK in Nederland was dat natuurlijk makkelijker, want toen kon iedereen gewoon langskomen. In het buitenland ligt dat toch ingewikkelder, maar het betekende niet dat je in Nederland je familie daardoor vaker zag. Sarina hield die bubbel echt goed gesloten", blikt Zeeman terug.

'Jemig, dit is wel heftig'

Na wekenlang in een bubbel kwamen de Leeuwinnen uiteindelijk thuis met goud en de beker. Terugkijkend vindt Zeeman het een intensieve periode. "We hadden het toen nog twaalf weken in die bubbel kunnen volhouden, maar eenmaal thuis dacht ik wel: jemig, dit is toch best heftig geweest. Maar het was ook écht goed en mooi", vertelt ze. Kunnen de huidige Leeuwinnen verrassen, zoals destijds? "Zeker, als ze die eerste tegen Wales maar winnen", herhaalt Zeeman de opdracht.

