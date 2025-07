Voor de Oranje Leeuwinnen wacht een bijzonder zwaar EK-avontuur. De aanloop was al verre van vlekkeloos voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker, met tegenvallende resultaten die de kwetsbaarheden toonden. In een poule waarin elk foutje genadeloos afgestraft kan worden, moet alles kloppen. Sportnieuws.nl-voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink richt vanuit Zwitserland zijn blik op de tegenstanders in deze beruchte groep des doods.

De loting voor het EK heeft de Oranje Leeuwinnen bepaald geen gemakkelijke opgave gegeven. Ze treffen met Wales, Engeland en Frankrijk drie totaal verschillende tegenstanders, maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn loodzwaar. Na een moeizame aanloop met een pijnlijke 4-0 nederlaag tegen Duitsland, een gelijkspel tegen Schotland en een nipte winst op Finland (2-1, weet de nummer negen van de FIFA-wereldranglijst dat het op het EK écht anders moet.

Wales: de openingsclash tegen de underdog

Op papier is Wales overduidelijk de makkelijkste tegenstander in deze poule. De ploeg van bondscoach Rhian Wilkinson debuteert zelfs op het EK. Toch past hier op het EK geen onderschatting: Wales liet in de kwalificatie zien defensief lastig te kloppen te zijn met slechts drie tegentreffers in zes wedstrijden. Bovendien scoorden ze zelf maar liefst achttien keer.

Voor Oranje schuilt het grootste gevaar in de verwachtingen: de ploeg ‘móet’ winnen van de nummer dertig van de wereldranglijst en als de recente vorm een graadmeter is, dreigt een valse start. De voormalig EK-winnaar van 2017 staat daarom direct onder druk om de eerste wedstrijd te winnen en zo de druk door te schuiven naar toplanden Frankrijk en Engeland, die in hun openingsduel tegenover elkaar staan.

Bijzonder weerzien met Sarina Wiegman

Engeland, de huidige Europees kampioen, is een van de favorieten voor het EK en beschikt met onder anderen Beth Mead, de vriendin van Vivianne Miedema, Agnes Beever-Jones en Wiegman als coach over een ijzersterke kern en dito ervaring. Het team excelleert in snelle omschakelingen, pressing en balcirculatie — aspecten waarmee Nederland recent juist in de problemen kwam, zoals bleek tegen Duitsland. Een confrontatie met Engeland vergt een absolute topdag.

Het duel met Engeland betekent voor veel Oranje Leeuwinnen een bijzonder weerzien met hun voormalig bondscoach. Onder haar leiding beleefde Nederland zijn mooiste successen ooit: de Europese titel in eigen land in 2017 en de knappe WK-finale in 2019. Na haar overstap naar Engeland schreef ze in 2022 opnieuw Europees succes, ditmaal won ze het EK met de Engelse ploeg. Daarnaast haalde ze de WK-finale in Australië. Ook voor Jonker is het duel bijzonder: hij beschouwt Wiegman als een goede vriend en collega, wat dit affiche nog extra lading geeft.

Dan volgt als laatste groepsduel Frankrijk, dat zich ook tot de Europese elite rekent. Zij staan bekend om hun technisch verfijnde spel, een brede selectie vol kwaliteit en hebben met Marie-Antoinette Katoto, Melvine Malard en Grace Geyoro speelsters die elke defensie kunnen breken.

Maar de ploeg is soms onvoorspelbaar en kwetsbaar onder druk, wat kansen biedt voor Nederland – mits het eigen niveau wordt gehaald en individueel defensieve fouten worden vermeden. Precies daar schoort Oranje in aanloop naar het toernooi, getuige de blunder tegen Duitsland en de slordigheden tegen Finland.

Groep des doods: geen ruimte voor fouten

Met deze samenstelling is het duidelijk: Nederland verkeert in de zwaarste poules op dit EK. Waar Wales in theorie verslaanbaar is, zijn Engeland en Frankrijk elftallen boven Nederlands niveau. Zeker gezien de zwakke voorbereiding is de marge om te corrigeren uiterst klein. Het wordt voor de Leeuwinnen hun grootste proef sinds de Europese titel. Goed voetbal, vechtlust en geluk worden bepalend, willen Jonker en zijn team hun EK-droom waarmaken.

Exclusief interview met Andries Jonker

