Nu de ellenlange loting van het WK voetbal achter de rug is, kunnen de Oranjefans echt van start. Na maanden van plannen, schema's uitwerken en speculeren over speelsteden kunnen ze hun tickets naar Amerika gaan boeken. De bekende Oranje-Flintstones denken al dagen nergens anders meer aan en zijn helemaal in de ban van het WK. "Ik heb dezelfde avond nog een ticket geboekt", vertelt Dorian Acoca.

Al maanden zijn verschillende Oranjefans druk in de weer met de loting. De FIFA en president Donald Trump lieten al weten: dit wordt het grootste WK in alles. Ook in organisatie dus, wisten de fans al gelijk. Met speelsteden mijlenver uit elkaar, wordt er nogal wat verwcaht van de fans. Maar die laten zich niet zo gauw uit het veld slaan. "Wij zijn de Oranje-Flintstones en het is al zeker dat wij er in verschillende samenstellingen gewoon bij gaan zijn", vertelt opper-Flintstone Mervin Acoca aan Sportnieuws.nl.

Mexico is een gemis

Voor de Flintstones is het een vanzelfsprekendheid dat ze bij het WK zijn. Sinds 1998 miste Mervin geen WK en ook zijn broertje Dorian miste sinds zijn eerste WK in 2010 helemaal niks meer. Ze behoren dan ook tot de kern van vaste Oranjevolgers en dat zal in Verenigde Staten en eventueel Mexico niet anders zijn. Voor Mervin is het een klein smetje dat Mexico vooralsnog niet tot de speelsteden behoort.

"Vooraf hoopte ik op Mexico, dat is natuurlijk echt een voetballand, dat zie je ieder WK terug. Die zijn zo fanatiek, er is geen ander publiek dan de fans van Mexico en Argentinië. Daarbij is er tussen Mexicanen en Nederlanders nog altijd de rivaliteit na het WK 2014, de penalty die Oranje kreeg (No Era Penal) zit hen nog steeds diep. Als je ze tegenkomt weet iedereen waar het over gaat", lacht hij. "Het lijkt mij nog altijd leuk om tussen de twee landen te pendelen, dus ik hoop dat ze eerste worden in de groep. Dan mogen we alsnog naar Monterrey."

Grootse planning

Dorian weet al dat hij het hele WK gaat. Hij boekte nog op de avond van de loting zijn eerste vliegticket naar Dallas toe. "Ik had een aantal maanden geleden al zitten zoeken en speuren. Ik had een schema gemaakt met 'oost', 'midden' en 'west' , Daar kwam uit dat het midden toch het duurste zou zijn, financieel hoopte ik toch op west of oost. Maar eigenlijk vond ik Midden-Amerika wel leuk met Texas, dus achteraf was ik toch blij. Nu ga ik het échte Amerika zien. De rodeo's, linedancing. Dat vind ik wel echt interessant", zegt hij enthousiast.

Stiekem hoopt ook hij op een tripje naar Mexico in de eerste knock-outronde. "Ik heb dat ook in Qatar gezien, die Mexicanen komen altijd in grote getalen. Die zijn zo fanatiek, dat kan je niet vergelijken met de Amerikanen. Mensen verkochten hun auto om bij het WK te zijn, dat is echt bizar", rakelt hij een anekdote op.

Angst voor hitte met het verkleden

Wat de plannen bemoeilijkt zijn de grote afstanden tussen de speelsteden. Alleen al tussen Houston en de daaropvolgende speelstad Kansas City zit al ruim 1200 kilometer. Mocht Oranje vervolgens naar Monterrey moeten, komen daar ook weer honderden kilometers bij. "Ik denk dat er veel gewoon gaan roadtrippen met de auto", denkt Mervin. Dorian heeft ook al een idee: "Je kan prima in speelsteden verblijven en daar nog leuke dingen doen. ER zit veel tijd tussen de wedstrijden, dus dat komt wel goed", lacht hij.

Waar beide fans minder om kunnen lachen is het vooruitzicht van de weersomstandigheden. In de Houston en Dallas kan het kwik gemakkelijk stijgen tot temperaturen rond de 40 graden. Voor de fans die zich graag opdossen absoluut geen pretje. "Tegen Japan was ik in 2010 in een Oranje sumopak, dat was echt een hit. Alle Japanners aanwezig vonden het gigantisch grappig, maar dat zie ik op dit moment met die temperaturen niet zitten", lacht Mervin.

Dorian, die altijd als Flintstone gaat, kijkt daar ook enigszins tegenop. "Als het echt 40 graden is, dan is het wel te gek. Maar ik ben op die toernooien altijd wel de hitte gewend. Op die toernooien ben je het gewoon gewend. Het zal ongetwijfeld voor Nederland wel een rol gaan spelen. Ook voor mezelf want dat pak is niet koel", merkt hij op. "En dat pak, dat zal gewoon aan moeten. Dat kan niet anders", lacht hij erbij.

Bizarre prijzen

Wel plaatsen zij één kanttekening bij dit grootse WK, en dat heeft alles te maken met de ticketsprijzen. Die rijzen de pan uit, omschrijven zij. Daarbij gaat ook het gerucht dat de plaatsen achter het doel, voorheen altijd de fanzones in stadions, juist de duurste plekken gaan zijn en de plaatsen op de derde ring het goedkoopst. "Dat is wel heel jammer, dat snap ik niet zo goed van de FIFA. Zij willen uitbundige fans in beeld en die gaan straks allemaal in de derde ring zitten. Dan heb je de rijke Amerikanen op de eerste ring bij Nederland, dat is zonde", merkt Mervin op.

Dorian hoort ook al morrende fans over de ticketprijzen. "Ik denk dat er minder supporters zullen komen vanwege die prijzen. Ik hoor veel vrienden die bij het EK bijna alles gingen, nu niet gaan. Online lees je zelfs dat mensen het willen boycotten omdat ze de FIFA geldwolven vinden. Maar ik ga gewoon, daar is geen twijfel over."