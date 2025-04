Oud-Ajacied Donny van de Beek maakt veel indruk als vader: 'Mooi om dit te zien'

Voetballer Donny van de Beek heeft met zijn vriendin en dochter meegedaan aan een viraal experiment op TikTok. De oud-Ajacied krijgt veel lovende reacties op zijn rol als vader. "Mijn hart, hoe lief is dit kleine meisje."

Van de Beek en zijn vriendin Estelle Bergkamp zijn sinds 2019 samen. Ze zijn ouders van twee kinderen. Dochter Lomée wordt deze maand twee jaar oud. Zij kreeg in oktober vorig jaar een broertje: Navy.

Lomée schittert met haar ouders in een TikTok die duizenden keren werd bekeken. Ze doen een experiment dat momenteel een trend is op het platform. Daaruit blijkt dat ze erg goed opgevoed is door Van de Beek en Bergkamp.

Eerlijk delen

Zowel Lomée als haar ouders hebben een afgedekt bord voor zich liggen. Als de middenvelder van Girona die van hem onthuld zien ze alledrie dat er een chocolaatje onder ligt. De oogjes van Lomée beginnen meteen te stralen. Als ze haar eigen bordje bekijkt ziet ze dat daar zelfs twee chocolaatjes onder liggen.

Maar dan kijkt moeder Estelle wat zij heeft gekregen. Haar bord is helemaal leeg. Het gezicht van Lomée betrekt en ze twijfelt geen moment. Snel schuift ze haar moeder één van haar lekkernijen toe.

Ze word meteen bedolven onder knuffels en kusjes van haar ouders. "Zo lief", roept Bergkamp uit. "Nu heeft mama ook een chocolaatje hè", zegt Van de Beek.

'Wat een schat'

De vertederende beelden leiden tot veel liefdevolle reacties. "Donny is een echte vader geworden. Mooi om te zien dit", is daar een van. "Och wat een schat. En mooi haar heeft ze net een engeltje", wordt ook geschreven. "Mijn hart, hoe lief is dit kleine meisje."

Ook kersverse moeder Laura Benschop, de vrouw van Davy Klaassen, laat van zich horen. "Dit is zo lief", schrijft zij. Benschop verwelkomde afgelopen maand dochtertje Cruz met de Ajax-speler.

Voetbalfamilie

Navy en Lomée zullen naast de goede normen en waarden ook opgevoed worden met veel voetbal. Ze groeien namelijk op in een voetbalfamilie met hun vader die nu bij Girona speelt. Nadat hij de jeugd bij Ajax doorliep maakte hij in 2025 zijn debuut in het eerste. Via Manchester United, Everton en Eintracht Frankfurt kwam hij in Spanje terecht.

Estelle is de dochter van voetballegende Dennis Bergkamp. Hij speelde ook bij Ajax, maar groeide bij Arsenal uit tot een echt icoon.

Ajax

Fans hebben nog een verzoek voor Van de Beek, zo laten ze weten bij de TikTok-video. Ze hopen namelijk massaal dat de 27-jarige terugkeert bij Ajax. Hij beleefde veel successen in Amsterdam. Hij kwam 175 keer in actie en was goed voor 41 doelpunten. In het successeizoen 2018/2019 werd hij landskampioen, won hij de beker en haalde Ajax voor het eerst in 22 jaar de halve finale van de Champions League.

