Napoli-icoon Ruud Krol bracht in de jaren tachtig een nieuwe glans naar Napels, nog voordat Diego Maradona de stad betoverde met zijn magie. De 83-voudig oud-international bracht hoop op succes in de voetbalgekke stad, vertelt hij in aanloop naar het bijzondere Champions League-treffen tussen PSV en Napoli. "Qua erkenning is Napels mijn hoogtepunt geweest", vertelt Grande Rudy.

Krol besloot in 1980, na een indrukwekkende carrière bij Ajax met zes landstitels, vier nationale bekers, drie Europacups en een wereldbeker, dat het tijd was voor een nieuw avontuur. Na een half jaar in Vancouver belandde hij bij Napoli, een club die tot dan toe nooit kampioen van Italië was geworden.

Impact van Grande Rudy

De impact van de libero was immens, want Napoli rook voor het eerst aan de titel en zag Krol uitgroeien tot hun absolute leider. “We speelden voor de Scudetto en dat hadden ze daar nog niet meegemaakt, maar ik speelde zelf ook alsof ik herboren was", herinnert de inmiddels 76-jarige Amsterdammer zich nog al te goed. Hij groeide uit tot dé publiekslieveling van Stadio San Paolo en dat leverde mooie taferelen op. "Een kleine negentigduizend Napolitanen schreeuwden mijn naam uit volle borst: Rudy, Rudy, Rudy..."

Ongekende liefde

De liefde van de Napolitanen voor hun Grande Rudy was ongekend, iets wat hij zelf ondervond bij een bijzondere wedstrijd op een gewone woensdagmiddag. “Er was een aardbeving in Napels, dus we konden op zondag niet spelen. We moesten dat inhalen op een woensdagmiddag om 15.00 uur. Ik zei tegen de jongens: wie bedenkt toch zoiets? Alle mensen werken. Nou, dat heb ik geweten. Er stonden gewoon negentigduizend mensen, hoor", zegt hij lachend.

De verloren titel

Het eerste seizoen van Krol in Italië leek meteen een schot in de roos. Napoli was op weg naar hun eerste Scudetto, maar een cruciaal eigen doelpunt gooide roet in het eten. "We verspeelden de titel door een eigen doelpunt van onze stopper Moreno Ferrario... We eindigden uiteindelijk als derde achter Juventus en AS Roma", zegt Krol met een duidelijk hoorbare teleurstelling via de telefoon vanuit Napels.

Ondanks het mislopen van de titel veranderde Krol de mentaliteit bij Napoli. "Toen ik in 1984 vertrok, kwam Maradona. Maar in zijn eerste jaar deden ze het veel minder. Toen heeft de president wel begrepen dat één speler het niet alleen kan redden en dat je met een goed elftal pas echt wat kunt worden. Daardoor kreeg Napoli een veel beter team. De directeur heeft later tegen mij gezegd: Ruud, je hebt de ogen geopend voor Napolitanen dat het niet mogelijk is om met één grote speler iets te winnen."

Napoli blijft in het hart

Krol is nog altijd verbonden met Napoli en bezoekt de stad een paar keer per jaar. "Ik voel me nog steeds een Napolitaan. Als ik daar kom, zijn de mensen altijd vriendelijk en nog steeds zó enthousiast. Ajax is mijn club, maar qua erkenning is Napoli mijn hoogtepunt geweest. Extreem gezegd: Napoli voelt als een warm bad, bij Ajax voel ik me een stuk minder welkom", vertelt Krol.

Krol volgt Napoli op de voet

De oud-Ajacied volgt Napoli nog steeds op de voet, met bijzondere interesse voor de Nederlanders Sam Beukema en Noa Lang. "Beukema doet het redelijk goed, maar Noa Lang krijgt toch wel veel voor de kiezen. Je merkt dat Sam al twee jaar in de Serie A ervaring heeft opgedaan, want Noa moet echt wennen aan de trainingsarbeid. Je merkt dat hij ook zonder zelfvertrouwen speelt, want hij gaat geen enkele actie aan. Alle balletjes gaan terug of opzij. En je merkt ook dat sommige spelers hem niet inspelen, dat is frustrerend als buitenspeler. Hopelijk komt het nog goed."

PSV - Napoli

PSV treft dinsdagavond om 21.00 uur Napoli in eigen huis. Krol is héél benieuwd naar beide ploegen, vooral omdat het weleens een héél gelijkopgaande pot kan worden. "Napoli is nog zoekende, maar PSV is ook nog niet top. Ik denk dat het twee gewaagde teams zijn, vooral omdat Azzurri ook veel blessures heeft."

Zelf zal hij de wedstrijd niet in Eindhoven bijwonen. "Ik was uitgenodigd door Willy van de Kerkhof, maar ik ben in Napels voor de Maradona Club bij Napoli. Afspraak is afspraak, dus ik ga kijken bij een vriend in Napels", licht Krol zijn afwezigheid toe. Op de vraag op wie hij hoopt, is zijn antwoord stellig. "Napoli, dat is duidelijk. Ze noemen me niet voor niets de Amsterdamse Napolitaan", sluit hij lachend af.