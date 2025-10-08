Jordan Henderson heeft flink wat stof doen opwaaien in Engeland na zijn plek in de selectie van het nationale elftal. De 35-jarige voetballer ontving veel kritiek en slaat nu fel van zich af. "Ik speel nog steeds op hoog niveau.

Dat benadrukte de oud-Ajacied in gesprek met journalisten. "Ik heb in de loop der jaren laten zien wat ik voor Engeland kan betekenen en ik speel nog steeds op hoog niveau. Buiten de club mogen mensen denken wat ze willen, de media of wie dan ook", aldus Henderson, die nu voor Brentford voetbalt.

Er werd gesuggreerd dat Henderson alleen vanwege zijn ervaring en leiderschap in Engeland bij de ploeg zou zijn gehaald. "De belangrijkste mensen zijn de trainer, de technische staf en de spelers. Vraag hen wat zij ervan vinden; of ik een cheerleader ben als ik hier ben. Ik denk niet dat een van de beste trainers van Europa mij alleen daarvoor zou selecteren."

Ajax

Henderson verliet Liverpool in 2023 voor de Saudische Pro League-club Al-Ettifaq, een overstap die zwaar werd bekritiseerd en slechts zes maanden duurde. Daarna ging hij naar Ajax. De middenvelder deed onlangs een boekje open over zijn periode in Amsterdam. Hij was bijzonder lovend, met name over trainer Francesco Farioli.

"Er waren hele goede momenten, vooral vorig seizoen bij Ajax. We waren een echt team en de trainer die kwam was fantastisch", aldus Henderson. "Hij gaf me de passie voor het spel weer terug, door de manier waarop we speelden en hoe hij het team opstelde. Ik ben hem erg dankbaar dat hij me weer van voetbal heeft laten houden."

Engeland speelt dinsdag in de WK-kwalificatie een uitwedstrijd tegen Letland.

