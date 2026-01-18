Lisandro Martínez reageerde op de kritiek die hij kreeg van Manchester United-legende Paul Scholes, en daagde hem uit om zijn mening persoonlijk te uiten.

Een bizarre publieke ruzie is losgebarsten op sociale media tussen voormalig Manchester United-ster Paul Scholes en verdediger Lisandro Martínez, na een scherpe opmerking van de eerstgenoemde.

De aanleiding was de Manchester Derby, waarin United met 2-0 van City won tijdens het debuut van Carrick op de bank. Scholes, samen met Nicky Butt, maakte een denigrerende opmerking over de lengte van de Argentijnse verdediger.

Spottende Scholes

"Haaland zal die 1,75 meter lange Zuid-Amerikaan de lucht in tillen en wegrennen", verklaarde Scholes spottend, waarmee hij de capaciteit van Martínez om de Noorse aanvaller te stoppen in twijfel trok.

De reactie van de verdediger van The Red Devils was direct en fel, waarbij hij Scholes uitdaagde om hem persoonlijk te spreken. "Eerlijk gezegd, hij mag zeggen wat hij wil. Ik heb het hem al gezegd, als hij me iets wil vertellen, mag hij komen waar hij wil. Bij mij thuis, overal. Het interesseert me niet", benadrukte Martínez, duidelijk geïrriteerd. Hij gaf daarbij ook nog aan dat Scholes en Butt niks slechts over hem durven te zeggen als ze elkaar zien.

Gevatte reactie

Scholes wilde echter het laatste woord hebben en reageerde met ironie op de uitnodiging van de Argentijn. "Iemand heeft een goede wedstrijd gespeeld, ik ben erg blij voor je... Thee, zonder suiker alsjeblieft," schreef hij, waarmee hij de confrontatie in het openbaar voortzette.

