Ajax-trainer Fred Grim baalde flink na afloop van de verloren Champions League-wedstrijd tegen Benfica. Het is een historisch dieptepunt van Ajax dat na 5 wedstrijden op 0 punten staat. Toch zag Grim wat aanknopingspunten en is Ajax in een nieuwe fase gekomen waarin hij dingen gaat uitproberen. "Nu gaan we verder kijken."

Een positief lichtpuntje in de donkere duisternis bij Ajax is Rayane Bounida. Het 19-jarige talent maakte zijn basisdebuut in de Champions League en speelde zijn tegenstander helemaal zoek. Met afstand was hij de gevaarlijkste speler aan de kant van Ajax. "Uiteindelijk is Bounida een positief punt gebleken deze wedstrijd. hij liet goede dingen zien aan de bal, heeft dreiging. Hij heeft zeker zijn stempel gedrukt vandaag vind ik", zei Grim na afloop.

Kwaliteiten Bounida

Het jonge talent was zelf ook erg blij met zijn debuut én manier van spelen. Hij schitterde met passjes, panna's en passeeracties. Dat past simpelweg bij hem, vertelde hij op de persconferentie. "Ik ben iemand die dat durf. Maar op momenten had ik ook het idee dat het de enige optie is", zei hij met bravoure. Precies dat ziet Grim ook bij het talent terug.

Een bepaalde onbevangenheid. "Hij laat dit ook op trainingen zien, maar ook in een aantal Jong AJax-wedstrijden. Hij is comfortabel aan de bal. Het is een echte rasvoetballer. Hij maakte panna's, dat is de brutaliteit en lef die hij heeft en wij zeker kunnen gebruiken."

Vrijheid geven

Bounida kreeg een dag van tevoren te horen dat hij zou gaan spelen. De trainer gaf hem op de wedstrijddag vrij weinig mee. Precies wat zo'n speler als Bounida nodig heeft. "Het is een type speler die op intuïtie moet kunnen spelen. Hij moet wel weten wanneer hij het breder moet trekken, maar je wil hem het liefst aan de binnenkant in een vrije rol. Daar zit ook nog verbetering in, maar daar heeft hij alle tijd voor."

Of dit optreden genoeg was voor een aanstaande basisplaats, dat moet nog blijken. Volgens Bounida zelf mag dat nu wel duidelijk zijn. Op de vraag of hij zichzelf nu in de basis heeft gespeeld zei hij duidelijk: "Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat jullie allemaal hebben kunnen zien hoe ik gespeeld heb."

