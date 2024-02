Oud-arbiter Mateu Lahoz verbijsterd na Leipzig-Real: 'Dit kan je geen voetbal meer noemen'

De knockout-fase van de Champions League is pas één speeldag onderweg, maar de ophef is alweer op een hoogtepunt. Dinsdagavond keurde de VAR, onder leiding van Nederlander Pol van Boekel, een doelpunt van RB Leipzig af tegen Real Madrid. Na afloop ging het er nog lang over.

Zo waren ze bij Mundo Deportivo, een Catalaanse krant, niet per se verbaasd over de beslissing. "Dit is onverklaarbaar, maar zo zie je maar dat de VAR niet alleen in LaLiga een bondgenoot van de Madrilenen is."

Bij Marca werd oud-scheidsrechter Mateu Lahoz om een reactie gevraagd. In Nederland zal men hem nog goed kennen; hij floot de kwartfinale op het WK tussen Oranje en Argentinië. "Op het veld kan een scheidsrechter een fout maken, maar de VAR is er om hem te corrigeren. Het is nu gelukkig in het voordeel van een Spaanse ploeg, maar het is gek om dit doelpunt af te keuren. Dit kan je geen voetbal meer noemen zo."

Eerlijke Kroos

Real Madrid-middenvelder Toni Kroos was na afloop van de 1-0 zege van zijn ploeg tevreden over het resultaat. Daar waar doelman Andriy Lunin en trainer Carlo Ancelotti vonden dat de goal terecht was afgekeurd wegens het hinderen van de keeper, was de Duitse routinier het daar niet mee eens. "De doelman kan nooit bij de bal, dus ik vond het een geldig doelpunt", zei Kroos bij Movistar.

In Duitsland waren ze het eens met hun landgenoot. Zo sprak Bild van een 'onverklaarbare' beslissing. "De arbitrage heeft een doelpunt van Leipzig gestolen." Verder liet de krant oud-scheidsrechter Thorsten Kinhöfer aan het woord. "Dit is een foute beslissing. Hij had een doelpunt moeten tellen, want de speler doet niks. Het is nog twijfelachtiger dat de scheidsrechter zelf niet naar het scherm is gegaan. De VAR mag deze beslissing niet nemen."