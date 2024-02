Afgekeurde goal hét gesprek na gestolen zege Real Madrid bij RB Leipzig

De fans van RB Leipzig hadden een striemend fluitconcert over voor de arbitrage tijdens het Champions League-duel met Real Madrid. Een vroege goal werd afgekeurd, terwijl Real Madrid in de tweede helft compleet tegen de verhoudingen in wél echt scoorde. Het bleek de winnende goal.

Real Madrid was onzichtbaar in de eerste helft en mocht van geluk spreken dat het met 0-0 ging rusten. Direct na rust stond het compleet tegen de verhoudingen ineens 0-1. Brahim Diaz dribbelde vanaf rechts naar binnen, zette vier man van RB Leipzig te kijk en krulde de bal in de goal voor de (onterechte) voorsprong. De manier waarop deed een beetje denken aan goals van Arjen Robben van een paar jaar geleden. Het bleek de enige en dus winnende goal.

Afgekeurde goal Leipzig

Dat afkeuren van die goal van Leipzig gebeurde op het eerste oog onterecht, want doelpuntenmaker Benjamin Sesko stond geen buitenspel. Maar uit de herhaling bleek dat Benjamin Henrichs Real Madrid-keeper Andriy Lunin dusdanig hinderde, terwijl hij in buitenspelpositie stond, dat de VAR (de Nederlander Pol van Boekel) wel heel snel besloot het doelpunt af te keuren. In het stadion snapte niemand die beslissing en voelden de fans zich bestolen. Het leverde een striemend fluitconcert richting de arbitrage op bij het begin van de tweede helft. Henrichs duwde, terwijl hij buitenspel stond, toch echt duidelijk in de rug van de Real Madrid-keeper.

Opstellingen

Jude Bellingham deed niet mee met Real Madrid tegen RB Leipzig. De sterspeler van de Spaanse topploeg raakte afgelopen weekend geblesseerd en miste dus het heenduel in de Champions League. Xavi Simons speelde wél bij de tegenstander.

De Engelsman had daarvoor nog wel twee keer gescoord tegen Girona, maar had die goals wellicht graag ingeruild voor een basisplek in de Champions League tegen de Duitse club Leipzig. Hij wordt vervangen door Brahim Diaz op het middenveld.

Ook heeft trainer Carlo Ancelotti verdediger Nacho weer bij de eerste elf gezet. Hij is ook meteen weer de aanvoerder van Real Madrid. Dat gaat ten koste van Lucas Vazquez, die tegen Girona nog een soort van rechtsback stond.

RB Leipzig begint met Xavi Simons

Leipzig start met oud-PSV'er Xavi Simons in de basis. Eerder gaf trainer Marco Rose al aan dat Simons wel eens het verschil zou kunnen maken tegen Madrid, vooral samen met Dani Olmo die op de rechterflank speelt.