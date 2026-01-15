De route die Giovanni Franken, oud-trainer van ADO Den Haag, heeft afgelegd, is bijzonder. Als 16-jarige jongen was hij talent van Feyenoord en lag een mooie voetbalcarrière in het verschiet. Het liep anders: via een omweg vond hij als trainer opnieuw zijn weg naar het profvoetbal. In Sportnieuws.nl De Maaskantine onhult hij een opmerkelijk feitje. "Ik ben begonnen zonder papieren."

In gesprek met Robert Maaskant blikt Giovanni Franken terug op zijn carrière: van de onrustige start bij ADO tot successen in China en het werken met Dick Advocaat. Allemaal momenten die hij heeft bereikt met een hele rustige opbouw in de trainerswereld. "Ik was 33 toen ik stopte met voetballen, want ik werd ingehaald door de nieuwe jeugd. Toen kwam de kans voor mij om bij RVVH in Ridderkerk de Dames 1 te gaan trainen. Dat ging ik doen, helemaal bleu want ik wist helemaal niks van het trainerschap", legt hij uit.

Trainer zonder diploma

Franken had nooit het idee dat hij ook maar iets zou gaan doen met het trainerschap. Hij was meer geïnteresseerd in technisch beleid binnen het voetbal. "Daar was ik wel voor aan het leren." Uiteindelijk werd hij toch verliefd op het trainerschap. "Zonder diploma startte ik mijn carrière. Ik ging gewoon training geven en gedurende het seizoen wist ik wel wat ik wilde. Toen ben ik mij gaan opgeven voor de cursussen. De overgang van speler naar trainer, en de veranderende blik die daarbij hoort, fascineerde mij."

Franken ging van een onafhankelijke nummer 10 naar een kwetsbare trainer. "Ik was op 16-jarige leeftijd aanvoerder bij Feyenoord en wist dat als het moeilijk werd, ik altijd zelf een keuze had om iets te veranderen. Maar als trainer kan ik alles nog zo goed voorbereiden, alles nog zo goed faciliteren; je blijft afhankelijk. Dat vind ik mooi."

Werken met Dick Advocaat

Na de dames van RVVH werd hij trainer van de mannen, waarmee hij promoveerde. Bij IJsselmonde werd hij kampioen, bij ADO Onder-15 werd hij kampioen en bij het eerste elftal van ADO haalde hij de play-offs-finale. Hij werd zelfs bondscoach bij Aruba en mocht als assistent mee met Dick Advocaat naar Curaçao. "Dat was één grote droom", vertelt hij daarover.

Het gemis van de profcarrière die lonkte bij Feyenoord, voelt Franken niet echt meer. Blessures speelden op en hij had simpelweg pech. "Ik was een behendige nummer 10 maar was na mijn blessure langzaam, dus mijn spelbeeld veranderde ook helemaal. Je moet je voorstellen dat je op de snelweg rijdt en niet harder kan dan 60 kilometer per uur. Maar je moet nog wel van Rotterdam naar Amsterdam. Mijn hele beleving van tempo en ritme veranderde daardoor op het veld."

Verandering in het voetbal

Hij markeert dit als een cruciale ervaring richting het trainerschap. Ook heeft de hele verandering in het voetbal hem geholpen, vindt hij. "Ik zag het Cruijffiaanse voetbal naar een tactisch gedisciplineerde organisatie gaan. Waar eerst teams ingesteld waren op een aantal individuën om die te laten accelereren, moest nu iedereen evenveel doen in het teambelang", legt hij uit. "Als speler kon ik het niet begrijpen dat ik ineens anders moest spelen, maar als trainer zag ik direct het belang. Dat heeft mij later in mijn carrière juist enorm geholpen."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant trainer Giovanni Franken. De geboren Rotterdammer maakte zijn trainersdebuut in Nederland bij ADO Den Haag, waar hij in een hectische fase Ruud Brood verving. Hij deelt bizarre verhalen over de krankzinnige play-offswedstrijd met Excelsior en spreekt over de beeldvorming die over hem is ontstaan.

Ook vertelt Franken over zijn avontuur in China, waar hij succesvol was en een heel andere cultuur leerde kennen. Als assistent van Dick Advocaat maakte hij ook van alles mee, dat hij tot op de dag van vandaag nog met zich meeneemt. Beluister De Maaskantine elke woensdag om 6.00 uur.