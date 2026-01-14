Giovanni Franken kende een geweldige tijd in China. De oud-trainer van ADO Den Haag en assistent van Dick Advocaat bij Curaçao, was een jaar trainer bij Shaanxi Union. Op het tweede niveau van China werd hij genomineerd voor trainer van het jaar, maar toch besloot hij te vertrekken. "Daar kwamen we in goed overleg niet uit", vertelt hij in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Het avontuur begon allemaal in 2024, toen Franken benaderd werd voor de job via een oud-collega bij ADO Den Haag. "Hij had me al op een lijstje staan van trainers met potentie en de vacature kwam vrij. De link was daarna snel gelegd", herinnert hij. En zo kwam Franken terecht bij de Chinese club die onder dezelfde groep investeerders valt als die betrokken zijn bij FC Den Bosch; de Bridge Group.

'Een club als Feyenoord'

Zonder al te veel voorkennis ging hij naar China waar hij positief werd verrast. "De club is fantastisch, je kan het gewoon vergelijken met Feyenoord. Een echte volksclub met een ongelooflijk fanatieke aanhang. We hadden op momenten een toeschouwersaantal van 33.000 mensen. Op het tweede niveau van China, hè", omschrijft hij. "Het voetbal wordt emotioneel beleefd, zowel in de organisatie maar ook bij de fans. Het leeft enorm."

Robert Maaskant vraagt vervolgens hoe het is om voor een club te werken die bij een overkoepelende organistaie aangesloten is. Zoals ADO Den Haag is gelieerd aan de Bolt-Group was de Chinese club dat aan Bridge group. "Het strategisch plan is heel anders", legt Franken uit. "Daar moet je als trainer wel rekening mee houden. Uiteindelijk is de visie en de strategie achter één eigenaar met meerdere clubs spelers opleiden, maar ook verkopen. Omdat er ook een winst oogmerk op zit natuurlijk."

Spelers kwijtraken

Maaskant zegt vervolgens dat precies die twee ideeën ook centraal staan bij veel Nederlandse clubs, maar volgens de oud-trainer van ADO zit het net even anders. "Uiteindelijk kan het wel betekenen dat jij in een fase een speler tot je beschikking hebt die voor jou heel bepalend kan zijn, en dat die ineens verkocht wordt. Precies op het moment waarop jij wil pieken met je team. Dat gebeurde bij Shaanxi Union ook. Daar moet je wel rekening mee houden."

Dat zorgde voor een bepaalde disbalans bij de club. Tussen de resultaten, de ambities en de mogelijkheden. "Zulke concerns krijgen te maken met de balans tussen vasthouden aan de visie en resultaat boeken. Uiteindelijk als je je beste speler verkoopt, kan je je voorstellen dat de resultaten minder worden. Aan de andere kant vragen ze wél dat je blijft presteren, dus dat is een dunne lijn", legt hij de moeilijke situatie voor een trainer uit.

Reden van vertrek

Het was één van de redenen waarom Franken weer naar Nederland terugkeerde na een succesvol jaar. "Ik ben erg tots op wat ik daar heb gedaan", blikt hij terug. Maar met het volle verstand koos hij voor een terugkeer. "Op basis van visie en de resultaten die we wilden halen, gingen we voor handhaving vorig seizoen. In het volgende traject kijk je naar de doelstelling van het volgende jaar. Dat was niet in de middenmoot eindigen, maar direct promoveren. Daar moet ik het dan eens of oneens mee zijn."

Franken zag de potentie om te promoveren met het team, maar dan moesten er wel verschillende zaken geregeld worden. Dat gebeurde niet. "Ik vond dat op de oude manier zoals die bestond, directe promotie niet mogelijk was. Dat gaf ik aan, de visie moest aangescherpt worden. Maar in goed overleg kwamen we daar niet overuit." Zo besloten de twee uit elkaar te gaan. Zijn opvolger is een bekende: Henk Fraser. Of de oud-trainer van FC Utrecht, Sparta en Vitesse tegen dezelfde problemen aan zal lopen, durfde Franken niet te zeggen. "Ik kan alleen oordelen op basis van de mogelijkheden die ik voorgeschoteld kreeg", besluit hij.

