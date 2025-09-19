Marino Pusic was de afgelopen twee jaar trainer van Shakhtar Donetsk in Oekraïne. Buiten dat hij te maken kreeg met de druk van een grote club, kreeg hij ook met de oorlog in het land te maken. Evgeniy Levchenko sprak veel met hem over de periode aldaar. "Hij zei: 'Je weet niet uit welk gebied ik kom'."

Marino Pusic, die in Nederland onder meer assistent-trainer was van Arne Slot, stond op eigen benen bij Shakhtar en sprak veel met Levchenko. De vakbondsman van de VVCS is zelf half Russisch en half Oekraïens en houdt zich erg bezig met de oorlog.

Marino Pusic in Oekraïne

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine sprak hij met Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld over zijn gesprekken met Pusic. "Ik heb hem veel verteld over de club. Ik vond dat, voordat hij er naartoe ging, moest weten hoe de club werkt en welke stromingen er binnen de club zijn. Ik denk dat het voor hem een hele mooie ervaring is geweest."

En dat ondanks dat er al jaren oorlog wordt gevoerd in het land. Eerder werd er al eens geschetst dat wedstrijden onderbroken moesten worden als er vliegtuigen over het stadion vlogen. "Maar hij heeft me verteld dat hij weinig last heeft gehad van de situatie daar", vertelt Levchenko. "Hij zei ook tegen mij: Je weet niet uit welk gebied ik kom. Ik heb onder een scherpschutter moeten trainen toen ik klein was. Hij heeft dat best mooi verwoord."

Niveau nationale ploeg

Levchenko spreekt zijn bewondering uit voor Pusic, dat hij als buitenlandse trainer daar naartoe wilde. Want volgens hem legt de oorlog best een wissel op het Oekraïense voetbal. Het niveau van het nationale team is laag, terwijl er best wat goede spelers in rondlopen.

"Je moet niet vergeten dat het land in oorlog heel erg invloed heeft. De nationale competitie is in niveau best terug gegaan. Veel spelers spelen in het buitenland, maar het is mentaal lastig om aan te haken bij grote clubs. Je merkt dat er bij de nationale ploeg geen vastigheden zijn."

