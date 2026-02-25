Bas van Noortwijk werkte in zijn jaren als teammanager van Feyenoord met de grootste trainers die Nederland heeft gekend. Namen als Ronald Koeman en Dick Advocaat kwamen in die tijd voorbij. Toen Van Noortwijk hoorde dat Advocaat moest stoppen bij Curaçao, was hij ontdaan. Vooral omdat hij weet hoeveel voetbal betekent voor de Kleine Generaal.

Dick Advocaat (78) verraste de wereld door zich met Curaçao te plaatsen voor het WK. Voor het eerst in de geschiedenis van het eiland zouden ze het grootste eindtoernooi in de voetbalwereld halen. Daarbij zou Advocaat de oudste bondscoach ooit worden, wat een eervolle prijs zou zijn voor de man die zo bezeten is van voetbal.

Vreselijk bericht

Maandag maakte Advocaat bekend te stoppen als bondscoach van Curaçao vanwege zijn ernstig zieke dochter. In het verleden kondigde hij zijn pensioen ook al eens aan, maar hij wist niet van ophouden. Dat typeert hem ook, vindt Bas van Noortwijk, de oud-teammanager van Feyenoord. In de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine vertelt hij over Advocaat. "Allereerst is het natuurlijk heel vervelend voor zijn dochter. Dat het om een ziekte gaat die zo ernstig is dat Dick het voetbal op moet zeggen, zegt veel. Want dat is niet zomaar iets. Dus ik wens hun alle sterkte. Ik weet hoe gevoelig Dick is, zeker op dat gebied. Dat doet zeer", vertelt hij aangeslagen.

Van Noortwijk leerde Advocaat eerst kennen als adviseur van Giovanni van Bronckhorst, maar even later kwam hij ook als trainer bij de club uit Rotterdam. Al snel wist Van Noortwijk wat voor vlees hij in de kuip had. "Hij is helemaal niet pragmatisch. Op voetbalgebied wel is hij wél bikkelhard, dat is ook de enige manier waarop het werkt in mijn ogen. Maar als je eens met hem praat en hem in de ogen aankijkt, dan zie je echt dat hij veel gevoel heeft. Hij is een topcoach om mee te werken."

Mooie anekdotes over Advocaat

Even later spreekt Van Noortwijk ook over het fanatisme van Advocaat. In de periode dat Disney Plus een documentaireserie over Feyenoord maakte, zag hij de gekste dingen gebeuren. "Ik weet nog goed dat hij in de dug-out stond en ik zag hem ineens naar de zijkant lopen. Had hij een microfoon gezien. Die pakte hij op en flikkerde hij zo de gracht in", lacht het icoon van Feyenoord.

Maar ook gewoon op het trainingscomplex van Feyenoord kon Van Noortwijk genieten van het fanatisme van Advocaat. "Zat ik lekker op mijn kamertje, zag ik hem op dat veld en dan ging hij weer eens te keer. Daar stond hij dan te springen en te schreeuwen, want als het niet ging zoals hij wilde dan werd hij helemaal gek."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is Bas van Noortwijk te gast. In gesprek met Robert Maaskant blikt de oud-teammaanger van Feyenoord terug op zijn eigen spelerscarrière en zijn lange tijd bij Feyenoord. Als teammanager maakte hij in 14 jaar behoorlijk wat mee. Positieve momenten en zware periodes wisselden elkaar af in Rotterdam.

Hij vertelt openhartig over het gemis van zijn vriend Carlo de Leeuw, zijn stroeve relatie met Gertjan Verbeek en over werken met Ronald Koeman en Dick Advocaat. Hij geeft zijn mening over de huidige stand van zaken bij Feyenoord en vertelt geweldige anekdotes over Graziano Pelle, Rick Karsdorp en John Guidetti.