Dick Advocaat is per direct gestopt als bondscoach van Curaçao, omdat hij zijn volledige aandacht wil geven aan zijn dochter, die kampt met gezondheidsproblemen. Khalid Sinouh, voorheen betrokken bij de nationale ploeg van het Caribische eiland, zegt dat hij behoorlijk verrast werd door het plotselinge afscheid van de 78-jarige Advocaat. "Dat wordt nooit meer vergeten door de mensen op Curaçao", stelt Sinouh, die vertrouwen heeft in Advocaats opvolger maar ook uitdaging ziet.

Sinouh speelde een belangrijke rol bij het samenstellen van de staf van Curaçao en schoof destijds Dick Advocaat en zijn staf naar voren. De oud-keeper hield altijd contact met Advocaat, maar was zich er niet van bewust dat de situatie zo zorgelijk was. "Ik vind het toch wel verrassend, want ik had niet verwacht dat hij voor het WK al zou stoppen…”, opent Sinouh in gesprek met Sportnieuws.nl. "Het is vooral heel sneu voor Dick."

Bekende gezondheidsproblemen

Het is algemeen bekend dat er al langer gezondheidsproblemen spelen binnen de familie van Advocaat. Zo keerde hij in november 2025 tijdens de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd voortijdig terug naar Nederland vanwege de gezondheid van zijn vrouw. Nu heeft Advocaat te maken met gezondheidsklachten bij zijn dochter en dus stopt hij. "Dick was, toen ik hem benaderde voor Curacao, meteen wel happig maar zijn familie wat minder. Maar uiteindelijk heeft hij toch groen licht gegeven. En hij heeft een waanzinnige prestatie geleverd, dat wordt nooit meer vergeten door de mensen op Curaçao."

Keuze voor Fred Rutten

Als opvolger heeft Gilbert Martina, voorzitter van de voetbalbond van Curaçao, Fred Rutten aangesteld. Toevalligerwijs was dat oorspronkelijk ook de eerste keuze van Sinouh. "In eerste instantie wilde ik heel graag Fred Rutten als bondscoach, maar hij had gezondheidsklachten", licht Sinouh toe. Over Rutten is hij uitgesproken positief. "Hij is een héél capabele, integere en inlevende trainer. Ik heb Louis van Gaal meegemaakt, maar Fred komt daar echt wel in de buurt. Hij is op menselijk vlak héél sterk en dat is tegenwoordig heel belangrijk. Ik vind het dan ook een logische opvolger."

Afscheid van stafleden

Het vertrek van Advocaat betekent dat ook assistenten Cor Pot en Casper van Eijck afscheid nemen. Daardoor staat Curaçao op weg naar zijn allereerste WK met vrijwel een volledig nieuwe staf. Dat kan weleens voor een moeilijke situatie zorgen, denkt Sinouh. "De jongens zijn gewend aan de huidige staf en dan komt er nu opeens een volledig nieuw team. Het is toch een soort grote familie geworden…" Ondanks die zorgen overheerst het vertrouwen. "Fred heeft wel het inzicht en het karakter om snel connectie te krijgen met de jongens van Curaçao", besluit hij.

Sportnieuws.nl De Maaskantine met Sinouh

Vorige week ontving Robert Maaskant oud-keeper Khalid Sinouh in de Sportnieuws.nl De Maaskantine. Hij maakte veel mee in zijn carrière en werkte met legendarische trainers zoals Foppe de Haan en Louis van Gaal. Na zijn actieve carrière werd hij makelaar, technisch directeur en nu heeft hij een eigen keepersschool.

Sinouh vertelt openhartig over diversiteit in de voetballerij, of vooral de afwezigheid daarvan, en vertelt hoe hij leerde leven in dit harde wereldje. Hij vertelt openhartig over de problemen die hij bij Curaçao had en deelt tal van mooie anekdotes uit zijn carrière.