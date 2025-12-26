Tyrell Malacia heeft op Boxing Day (tweede kerstdag) zijn eerste speelminuten van het seizoen gemaakt bij Manchester United. De verdediger viel in minuut 88 in tijdens het duel met Newcastle United (1-0). Ook Joshua Zirkzee viel in bij de Red Devils.

Afgelopen zomer keerde Malacia terug naar Engeland na een huurperiode bij PSV, maar op speeltijd in het eerste elftal bij Manchester United hoefde hij niet te rekenen. De verdediger kende de voorbije seizoenen de nodige blessureleed, werd verhuurd en belandde in het tweede elftal van de Red Devils.

De laatste duels zat hij wel bij de selectie van Ruben Amorim, maar kreeg geen speeltijd. Vlak voor het nieuwe jaar heeft de verdediger toch nog zijn eerste minuten van het seizoen gemaakt in de Premier League. Ook Zirkzee, die hard op weg lijkt naar de uitgang bij Manchester United viel in de tweede helft in. Matthijs de Ligt is nog altijd geblesseerd.

Geen penalty

Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg op voorsprong dankzij Patrick Dorgu. Hij kopte een hoge voorzet van Nick Woltemade binnen. Newcastle United had een aantal serieuze kansen en was bij vlagen de betere ploeg, maar verzaakte in de afronding.

Even moest Manchester United vrezen voor een penalty. Lisandro Martínez raakte een bal met zijn arm, maar omdat deze via zijn zij geschoten werd, leverde het geen strafschop op. De stand bleef daardoor ongewijzigd. Door de zege staat de ploeg van Amorim met 29 punten op de vijfde plek in de Premier League. Chelsea, de nummer vier, heeft evenveel punten, maar een duel minder gespeeld.

Blessure De Ligt

De ploeg van Amorim kent een aantal blessuregevallen, waaronder De Ligt. De coach gaf tijdens de persconferentie aan te hopen dat de Nederlander weer fit is tijdens het duel tegen Wolverhampton Wanderers op 30 december.

