Manchester United leek op Old Trafford hard op weg naar een broodnodige zege tegen West Ham, maar opnieuw gaf de ploeg van Rúben Amorim het in de slotfase weg: 1-1. Dat gebeurde juist op de avond dat Matthijs de Ligt, verkozen tot Speler van de Maand, ontbrak door lichte klachten.

United begon fris en fel zonder De Ligt, maar mét Noussair Mazraoui en Joshua Zirkzee in de basis. Amad Diallo en Bryan Mbeumo zorgden voor de meeste dreiging en Zirkzee kreeg zelf een grote kans, maar zag zijn inzet tot twee keer toe gestopt worden door Aréola en Wan-Bissaka op de lijn. West Ham stelde er voor rust weinig tegenover, alleen Jarrod Bowen liet zich sporadisch zien.

Na een klein uur spelen brak Diogo Dalot de ban. Een schot van Casemiro viel vanuit de kluts voor zijn voeten, waarna de Portugees beheerst binnenschoot. Het was zijn eerste Premier League-treffer sinds mei 2024 en zijn negende doelpunt in 222 wedstrijden voor United.

Manchester United oogt broos zonder De Ligt

Toch bleef het achterin wankel. Leny Yoro moest ingrijpen bij een grote kans voor de bezoekers en was later zelf bijna de schlemiel na een slordige actie, een pijnlijke déjà vu van zijn fout tegen Crystal Palace. Hoewel het toen nog goed afliep, hing de gelijkmaker in de lucht.

West Ham sloeg uiteindelijk toe via Soungoutou Magassa. Na een corner die Mazraoui nog van de lijn haalde, was de rebound raak: 1-1. Daarmee incasseert United voor de zevende wedstrijd op rij een tegentreffer. Opnieuw geeft de ploeg van Amorim een wedstrijd uit handen die eigenlijk al beslist had moeten zijn.

Amorim kookt van frustratie

Amorim was na afloop duidelijk: "Boosheid, frustratie. That’s it." Hij vond dat United de controle meerdere keren verloor. "De wedstrijd lag voor het oprapen. We hadden moeten winnen", stelt hij. Volgens de Portugees moet zijn team niet alleen stabieler worden, maar ook effectiever: via Matheus Cunha had de wedstrijd allang beslist kunnen zijn.

Matthijs de Ligt valt in de prijzen

Op dezelfde dag dat hij werd uitgeroepen tot Speler van de Maand, moest De Ligt toekijken door lichte klachten. De verwachting is dat de Nederlander maandag tegen Wolverhampton weer inzetbaar is. Met wisselvallige resultaten - drie gelijke spelen en een nederlaag in de laatste vijf competitieduels - kan Amorim zijn sterkhouder in de defensie goed gebruiken.

