De Zweedse voetbalbond heeft een drastisch besluit genomen na een dramatische reeks in de WK-kwalificatie. Het contract van bondscoach Jon Dahl Tomasson is per direct beëindigt. De oud-Feyenoorder lag al een tijdje onder vuur vanwege de ondermaatse prestaties met de Zweedse ploeg.

Halverwege de WK-kwalificatie ziet het er allesbehalve goed uit voor Zweden. Met topspelers als Alexander Isak (Liverpool) en Viktor Gyökeres (Arsenal) zou je denken dat er zeker om kwalificatie gestreden kan worden, maar niks blijkt minder waar. Na vier duels staan de Zweden onderaan poule B met één schamel puntje.

Kansen

Daarom kreeg de Deense trainer al flinke kritiek te verduren. Het wordt een lastig verhaal om het eindtoernooi van 2026 nog te bereiken. Maar er is nog een kleine kans op de playoffs in maart. "We gaan er alles aan doen om de best mogelijke omstandigheden te creëren om dat te laten slagen", aldus Simon Åström, de voorzitter van de Zweedse voetbalbond.

Daar hoort dus ook het vertrek van de bondscoach bij. "Het elftal heeft niet de resultaten geboekt waar we op hadden gehoopt", vervolgt hij. "We geloven dat er nieuw leiderschap nodig is."

Voetbaldirecteur Kim Källström sluit zich daarbij aan. "De spelersgroep gelooft er nog steeds in en wil nieuwe kansen creëren om het beste uit zichzelf te halen. We hebben er vertrouwen in dat dit team het WK kan halen."

Verdrietig

Daarnaast bedankt de bond Tomasson voor zijn inzer. "Jon is professioneel geweest in zijn relatie met de spelers, de staf en de bond. Het is altijd verdrietig om uit elkaar te gaan. Maar in voetbal draait het om resultaat en we hebben een punt bereikt waarop dat niet goed genoeg is."

De nationale ploeg moet dus op zoek naar een nieuwe bondscoach. De volgende interlandperiode staat gepland in november. Dan staan duels met Zwitserland en Slovenië te wachten in de strijd om WK-tickets.

