Uitzonderlijke maatregelen bij pikant duel in Serie A: 'Wie geen kaartje heeft, komt de stad niet in!'

De cruciale wedstrijd tussen Parma en Napoli in de voorlaatste speelronde van de Serie A brengt de stad Parma in staat van beleg. Lokale autoriteiten hebben de wedstrijd geclassificeerd als "hoogrisico" en strenge toegangsbeperkingen ingesteld voor Parma en de omgeving van het Stadio Ennio Tardini.

De enorme belangen - het vermijden van degradatie voor het team van Christian Chivu (oud-Ajax), en de landstitel voor de ploeg van Antonio Conte - hebben geleid tot een indrukwekkende mobilisatie van ordehandhavers in Parma, meldt de lokale pers vandaag.

Gemeente Eindhoven hangt 'verkeerde banners' op van PSV, situatie vergeleken met desastreuse dag Ajax In Eindhoven heerst kampioenskoorts. Misschien wel iets té. Zaterdagochtend werden namelijk banner opgehangen met de tekst 'PSV Kampioen' erop. Dat terwijl zowel de mannen- als vrouwenploeg nog geen kampioen is.

Officieel zijn de vakken voor de bezoekende supporters al vier dagen uitverkocht, met 3500 verwachte fans. Maar het is waarschijnlijk dat andere supporters van de koploper zich zullen verspreiden over de rest van het stadion, dat zondagavond om 20.45 plaats biedt aan 21.000 tot 22.000 toeschouwers.

Ongeëvenaarde maatregelen

"Wie geen kaartje heeft, moet niet naar Parma komen, want die wordt geweigerd", zei politiechef Maurizio Di Domenico onomwonden over de wedstrijd van morgenavond tegen Napoli in een uitverkocht Stadio Ennio Tardini. "Een wedstrijd met een hoog risico", waarschuwt de commissaris.

Nederlandse voetballer steelt de show in Italië: 'Volgende stap zal naar de top van de Serie A zijn' Voor de verandering gaat het eens niet over Tijjani Reijnders als het over succes in Italië gaat. Deze keer is Sam Beukema, en een beetje Thijs Dallinga, de gevierde man. Bologna won eerder deze week haar eerste prijs in 51 jaar; de Coppa Italia. Er werd gewonnen van het AC Milan van Reijnders, en Beukema was trotse winnaar met een tulband om zijn hoofd.

"De inzet van ordehandhavers zal indrukwekkend zijn, zoals altijd in dergelijke situaties. Er zullen 150 agenten worden ingezet, maar er zijn al versterkingen aangevraagd. Een enorme aanwezigheid van stewards in het stadion: 250, nog nooit zoveel in het Tardini!", schreef Gazzetta di Parma.

De perstribune ramvol, onder wie bekende presentatrice

Ook de perstribune is helemaal bezet. Liefst 130 accreditaties zijn vergeven, onder wie eentje aan Diletta Leotta, de bekende sportpresentatrice van DAZN.

Beroemde voetbalvrouw steelt de show bij gala: miljoenen volgers zien haar schitteren in opvallende outfit DAZN-presentatrice Diletta Leotta staat erom bekend indrukwekkende outfits te dragen, maar dinsdagavond trok ze echt alle aandacht met een opvallende bloemenjurk.

Zij maakt van dichtbij mee of Napoli kampioen wordt, of niet. Dan is wel puntenverlies nodig van Inter, dat één punt achter staat in de titelstrijd. De regerend kampioen neemt het op tegen Lazio in eigen huis. Dat duel begint net als die van Napoli om 20.45 uur.

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.