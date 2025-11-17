David Hancko en Leo Sauer beleven een werkelijk waar beroerde avond met de nationale ploeg van Slowakije. De (oud-)Feyenoorders hadden een goede kans om zich rechtsreeks te kwalificeren voor het WK van 2026, maar hun avond liep helemaal in de soep.

Het leek op maandagavond erg spannend te worden in het WK-kwalificatieduel tussen Duitsland en Slowakije. De landen stonden voorafgaand aan de wedstrijd gedeeld eerste in hun poule met twaalf punten. Onze oosterburen zouden vanwege een beter doelsaldo genoeg hebben aan een gelijkspel, maar bij een nederlaag waren ze veroordeeld tot de play-offs. Slowakije zou zich dan rechtstreeks zou plaatsen voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Hancko en Sauer in de basis

Hancko en Sauer startten beide in de basis, op jacht naar het rechtstreekse WK-ticket in Leipzig. Ze konden echter allesbehalve het verschil maken in de eerste helft. Na achttien minuten spelen brak Nick Woltemade de ban voor Duitsland met een rake kopbal. Tien minuten later verdubbelde Serge Gnabry de voorsprong.

Van de regen in de drup

Hancko kreeg dé kans om wat terug te doen. Hij kreeg de bal op het hoofd vanuit een hoekschop, maar zijn inzet werd geblokt. Tot overmaat van ramp scoorde Leroy Sané twee keer, tweemaal op aangeven van Florian Wirtz. De (oud-)Feyenoorders moesten daarom met een 4-0 achterstand gaan rusten.

En ook in de tweede helft wisten Hancko en Sauer het tij niet te keren. Ridle Baku nam de 5-0 voor zijn rekening, en om het helemaal af te maken, scoorde de 19-jarige debutant Forzan Ouedraogo de 6-0. Dit was tevens de definitieve uitslag, waardoor Slowakije veroordeeld is tot het spelen van play-offs.

