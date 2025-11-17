Oranje is geplaatst voor het WK! Nederland won in de Johan Cruijff ArenA met 4-0 van Litouwen en viert daarmee op gepaste wijze het kwalificeren voor het WK. Het kon na het gelijke spel tegen Polen al niet meer mis, maar de kwalificatiereeks is in stijl afgesloten. Het werd een heerlijke avond in Amsterdam met mooi spel en veel doelpunten. Oranje kan zich opmaken voor het WK voetbal in 2026.

We zijn er weer bij en dat is prima! Het is feest in Amsterdam want Oranje heeft zich geplaatst voor het WK in 2026. De bekende klanken van Wolter Kroes mogen weer door de geluidsinstallatie blazen door heel het land. Na het gelijke spel in Polen was het duel met Litouwen eigenlijk alleen nog maar een formaliteit. Daarom was het continu feest in de Johan Cruijff ArenA, want iedereen wist dat het niet meer mis kon gaan.

Ook feest voor Van Dijk

De sfeer zat er gelijk lekker in, ook omdat er voor Virgil van Dijk bij de aftrap al wat te vieren was. Hij is record-aanvoerder van Nederland. Met 72 interlands als aanvoerder neemt hij het record van Frank de Boer over.

Maar de fans hoefden ook niet lang te wachten tot ze écht konden juichen. Tijjani Reijnders schoot na 16 minuten de bal tegen de touwen en zette Oranje daarmee op 1-0. Daarna bleven doelpunten uit in de eerste helft, maar zorgden de creatieve spelers in de voorhoede wel voor een galavoorstelling. Hakjes, passeerbewegingen en fijne passjes, de fans werden getrakteerd op deze heuglijke dag.

Monsterscore tweede helft

De goals zouden pas loskomen in de tweede helft. Een benutte penalty van Cody Gakpo gaf het startsein voor een monsterscore. Niet veel later scoorden Xavi Simons en Malen ook waarmee Oranje het publiek flink vermaakte: het werd 4-0 in Amsterdam en een plek op het WK is officieel binnen. Alle reden tot een feestje!

Gakpo vertelde al dat er een klein feestje gevierd zou worden in de kleedkamer bij Oranje, voordat iedereen zich gaat verplaatsen naar de eigen clubs. Want een 12e plaatsing ooit op een WK moet en zal gevierd worden. Ook voor Ronald Koeman wordt het een bijzonder WK, namelijk zijn eerste in zijn carrière.

Loting

Zet 5 december maar dikgedrukt in de agenda, want dan zit Nederland in de koker voor de loting van het WK 2026. Dan zullen de tegenstanders en speelsteden bekend worden en kan alle voorpret beginnen. Oranje komt pas weer samen in maart, waar Koeman tegen een Europese en Zuid-Amerikaanse club wil oefenen voor het WK.

Herbeleef hieronder hoe Oranje plaatsing voor het WK vierde tegen Litouwen.

Toen de wedstrijd helemaal gespeeld was, zorgde Koeman voor wat extra's aan de wedstrijd. Hij liet Luciano Valente debuteren op een historische avond. De Feyenoord-middenvelder kwam in de 79e minuut binnen de lijnen en mag zich officieel Oranje-international noemen na deze 4-0 zege op Litouwen.

Monsterscore

Het feest was helemaal compleet toen Oranje in de 62e minuut met Malen en Simons op de goal af ging. Malen maakte een geweldige actie en ging voor eigen succes. Hij schoot de bal kiezelhard in de korte hoek en zorgde voor de 4-0 van Oranje. Het stadion ging los. Eén groot feest in Amsterdam want Oranje gaat naar het WK!

Terwijl Oranje heerlijk speelde maar niet scoorde, kregen zij wat hulp van de VAR. Na een kopbal van Matthijs de Ligt belandde de bal op een uitgestoken hand van een Litouwse verdediger. De scheids zag de handsbal in eigen strafschopgebied in eerste instantie niet. Cody Gakpo scoorde de penalty. Daarna bleek het hek van de dam want in de 59e minuut scoorde Simons na een mooie solo de derde voor Nederland.

Koeman besloot om het team, dat de eerste helft lekker speelde, zo te laten staan. Dat betekende dat Luciano Valente voorlopig nog even op zijn debuut moest wachten. De bondscoach hintte al op een debuut van hem, maar niet direct na rust.

Vlak voor rust kwam Oranje bijna op een 2-0 voorsprong. Jurriën Timber had de 2-0 voor het intikken in de 38e minuut. De bal bleef net op de lijn liggen nadat de keeper zijn inzet nog een beetje kon aanraken. Hij liep de voorzet bij de tweede paal zo binnen. Timber is de geplaagde man in de eerste helft, de Litouwse spelers moeten hem wel hebben. Eerst kreeg hij een bodycheck en even later stond er iemand op zijn hak. Een doelpunt was rechtvaardig geweest, maar daar moet hij nog op wachten.

Dat er nog niet gescoord werd na de goal van Reijnders was opvallend te noemen. De creatieve spelers van Oranje hadden het zo nu en dan op de heupen. Gesterkt door gejuich van het publiek zorgden Xavi Simons, Donyell Malen en Tijjani Reijnders voor mooie acties. Na een half uur had Reijnders bijna zijn tweede van de avond erin liggen. Met buitenkantje rechts schoot hij hard op de paal.

1-0!

Zonde, maar hij had natuurlijk al een doelpunt gemaakt. Reijnders zorgde voor een vroege voorsprong na 16 minuten. Twee minuten later was Van Dijk bijna trefzeker uit een corner. Dat was een schitterend moment geweest bovenop zijn record. Een doelpunt kon ook niet lang uitblijven, want Oranje creëerde vanaf minuut één al kansen.

Met twee pogingen van Donyell Malen en Cody Gakpo liet Oranje al gauw van zich horen. Er waren zorgen over Jurriën Timber, die lang bleef liggen na een nare botsing, maar hij kon weer verder. Het is wachten tot het feest kan losbarsten in een voorlopig stille Johan Cruijff ArenA.

Virgil van Dijk

Het is ook een bijzondere avond voor Virgil van Dijk. De aanvoerder van Oranje heeft op deze memorabele avond een record aantal wedstrijden gespeeld als aanvoerder. Dat record stond met 71 caps op de naam van Frank de Boer. Die neemt hij nu over, het is zijn 72e wedstrijd met de band om. Een mooie mijlpaal voor hem op een mooie avond!

