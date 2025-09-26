Jeffrey Bruma (33) stopt als voetballer. De verdediger heeft op Instagram zijn afscheid aangekondigd. De oud-international zat al ruim een jaar zonder club nadat hij was vertrokken bij RKC Waalwijk. Hij is niet de enige speler met een verleden in Oranje die onlangs aankondigde te stoppen.

"Voor nu is het afscheid, maar wie weet, misschien zien we elkaar snel weer", schrijft Bruma bij een video op Instagram. Bruma kampte de laatste jaren veelvuldig met blessureleed. Hij genoot zijn opleiding bij Excelsior, Feyenoord en Chelsea.

Later speelde hij voor Leicester City, PSV, VfL Wolfsburg, Schalke 04, Mainz, Kasimpasa en sc Heerenveen. Hij droeg 25 keer het shirt van het Nederlands elftal. In 2009/2010 werd hij kampioen met Chelsea, zonder een enorm grote rol te spelen. Dat was bij PSV wel anders toen hij in 2015 en 2016 landskampioen werd. In die periode had de centrale verdediger een basisplaats.

Tim Krul zwaait af

Bruma is de derde speler van zijn generatie Oranje-spelers die aankondigde dat het mooi is geweest. Doelman Tim Krul (37) liet eerder deze week al weten te stoppen met keepen. Hij is vooral bekend van het WK van 2014 in Brazilië, waar hij een heldenrol had in de kwartfinale tegen Costa Rica. Bondscoach Louis van Gaal bracht hem in de slotminuut van de verlenging binnen de lijnen voor de strafschoppenserie. Krul werd de held door twee pingels te stoppen.

Bas Dost stopt ook

Daarnaast maakte ook Bas Dost (36) bekend niet meer terug te keren in de voetballerij. De oud-spits, goed voor achttien interlands, kreeg twee jaar geleden als speler van NEC een hartstilstand in het duel met AZ. Dat blijkt nu zijn laatste duel te zijn geweest. Hij wil het risico niet meer nemen om een comeback te maken.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.