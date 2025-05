Oud-international hakt na 'onprettig gevoel' pittige knoop door: 'Ik wil lekker in mijn eigen bed slapen'

Khalid Boulahrouz, voormalig topvoetballer en een bekend gezicht bij Ziggo Sport, hakte een pittige knoop door: hij stopt met zijn trainersambities. Ondanks zijn liefde voor het trainerschap heeft hij besloten dat het niet bij hem past. In een openhartig interview vertelt Boulahrouz erover. "Dat reizen, dat geleefd worden, dat vind ik gewoon niet meer prettig", vertelt hij.

Het vuur van competitiviteit brandt nog steeds fel bij Boulahrouz. "Ik vind het leuk om op het veld te staan. Dat competitieve, wedstrijden winnen. Op het veld met die jongens om beter te worden. De trainingen zelf." Maar wat hem uiteindelijk tegenhield, is wat er buiten het veld komt kijken. "Daarna wil ik gewoon lekker naar huis. Ik heb geen zin om eindeloze gesprekken te voeren. En ik wil ook gewoon lekker in mijn eigen bed slapen", zegt Boulahrouz tegen Sportnieuws.nl.

Voor Boulahrouz, die tijdens zijn voetballoopbaan al veel van huis was, is reizen tegenwoordig een belasting. "Dat reizen, geleefd worden, dat vind ik niet meer prettig. Dat heb ik behoorlijk lang gedaan. Dat gevoel bekroop me weer. Toen dacht ik, dit wil ik niet hebben. Ik doe alles op gevoel. Dat pakt niet altijd goed uit, maar daar voel ik me wel het lekkerst bij. Dus dat blijf ik ook doen."

Eerlijkheid naar AZ en zichzelf

De oud-verdediger was ruim een jaar assistent-trainer bij AZ en voelde zich op zijn plek. "Ik had het echt super naar mijn zin. Alleen, je moet tegen alles ja kunnen zeggen als trainer zijnde. Ook tegen de dingen die je minder leuk vindt. En dat kon ik niet. Dan moet je keuzes maken, dan moet je ook eerlijk zijn. AZ is altijd fantastisch voor mij geweest. Ik weet wat er gevraagd wordt op zo'n niveau. Als je dat niet kan leveren, dan moet je eerlijk zijn en aangeven: dit is het niet voor mij."

De keuze: trainen of Ziggo

Boulahrouz moest een lastige afweging maken: trainer zijn bij AZ of analist bij Ziggo Sport. "Het trainingsvak vraagt zoveel van je tijd. En dat kan je bijna niet combineren. Dus ik was ook heel weinig aanwezig bij Ziggo. Alleen toen moest ik een keuze maken. Ga ik door met AZ of blijf ik bij Ziggo?" Hij besloot het trainerschap los te laten. "Dus ik heb gekozen eigenlijk om niet verder te gaan bij AZ. En automatisch door te gaan bij Ziggo."

De passie voor het spel blijft, zelfs nu hij het trainen achter zich laat. "Ik vind het wel jammer. Op het veld, met die jongens werken, beter worden. Toch datgene waar je altijd van hebt gehouden. Tegen een balletje trappen, dat doe je ook op het trainingsveld. Daar kan je nee tegen zeggen. Dus dat mis je wel weer", besluit de openhartige Boulah.