Terwijl John Heitinga nog altijd druk op zoek is naar aanknopingspunten en consistentie, moet hij nog altijd schuiven in zijn basisopstelling wegens randzaken. Tegen Galatasaray moet het dan eindelijk eens goedvallen, merkte ook de trainer op. Het is een puzzel voor de trainer waar veel druk op staat, veel foute puzzelstukjes mag hij niet meer oppakken.

"Dit zijn wel de wedstrijden waarin het moet gebeuren", vertelt John Heitinga op het perspraatje de dag voor het treffen met Galatasaray. Na al 11 tegen doelpunten in drie wedstrijden is het in ieder geval tijd dat Ajax wat minder treffers tegen gaat krijgen.

Keeperswissel pakt niet goed uit

De afgelopen wedstrijden uit de Eredivisie bieden wat dat betreft weinig houvast. Er werd tweemaal geïncasseerd tegen FC Twente, maar ook tegen sc Heerenveen ging Remko Pasveer, waarschijnlijk weer eerste keeper tegen Galatasaray, niet vrijuit.

Maar Heitinga wil vooral focussen op wat wél goed gaat en dat verder ontwikkelen. Hij is op zoek naar vastigheden, maar dat gaat lastig. Ook omdat het middenveld continu volle baak wisselt van bezetting, dat zal in het aanstaande duel ook niet anders zijn. Kenneth Taylor, afgelopen wedstrijden de aanvoerder, is er niet bij na de domme rode kaart tegen Chelsea.

Schuiven op het middenveld

De plek van Taylor is dus vacant op het middenveld, waar Heitinga ook wel ruimte ziet voor Jorthy Mokio, James McConnell of Kian Fitz Jim. Laatstgenoemde lijkt het meest logisch. Klaassen ziet de trainer liever ergens anders en ook Mokio en McConnell spelen liever wat lager op het veld.

Youri Regeer, die naast de trainer zat én dus waarschijnlijk in de basis staat, is ook nog een optie. Maar hij is een kameleon die Heitinga graag op meerdere posities gebruikt. Al zou Regeer zelf dolgraag op 'zes' staan. "Zolang ik maar op het formulier sta", zei hij, terwijl hij vast en zeker voorkeur voor die plek heeft.

Coaching

Verder is het zaak om het achterin beter georganiseerd te hebben. Heitinga voerde een keeperswissel door, mede omdat Pasveer een betere leider is en meer contact met de verdedigers heeft. Tot nu toe loopt de samenwerking nog altijd stroef achterin en is de rol van Pasveer dus nog niet echt een voordeel. Met een spits als Victor Osimhen zullen ze in ieder geval de handen vol hebben en wordt ook de nodige coaching van Pasveer verwacht.

De urgentie wordt ervaren in Amsterdam, en dat is goed. Galatasaray is een must win. Met het programma dat nog komt, met onder andere Olympiakos dat het PSV moeilijk maakte, maar Qarabag of het Benfica van José Mourinho (eveneens puntloos) is er dan eventueel nog een optie. Mocht er niet gewonnen worden, is het eigenlijk al over en uit.

