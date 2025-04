Zingende Arne Slot steelt de show bij kampioensfeest Liverpool: 'Enige wat ik kan doen'

Arne Slot heeft Liverpool naar het kampioenschap geleid, en heel Liverpool en voetballiefhebbend Engeland konden meegenieten van deze prestatie. Ondanks de historische titel bleef Slot trouw aan zijn bescheidenheid, maar liet hij zijn muzikale kant toch even zien. De eerste woorden van de succescoach waren al zingend: "Jürgen Klopp, jalalala."

In zijn debuutseizoen met Liverpool slaagde Slot er meteen in de landstitel binnen te slepen. Op Anfield sprak de voormalig trainer van Feyenoord en AZ direct na het kampioensduel de ruim zestigduizend Liverpool-supporters toe. "Ik denk dat ik niet veel hoef te zeggen. Het enige wat ik op dit moment kan doen, is een groot applaus geven voor mijn voorganger Jürgen Klopp."

Zingen op Anfield

Slot werd afgelopen zomer op een geweldige manier welkom geheten, namelijk door de vorige Liverpool-trainer Jürgen Klopp. De Duitser zong ' Arne Slot, lalaalalala' op de melodie van 'Live is Life'. Zijn voorbeeld werd luidkeels gevolgd door het publiek. De succestrainer uit Bergentheim kon het niet laten om Klopp te imiteren. "Daar gaan we: Jürgen Klopp, jalalala."

Volop vertrouwen bij Liverpool

Bij de Engelse grootmacht was geen spatje twijfel over het binnenhalen van de Premier League-titel. "Van tevoren wisten we het al. In de bus had iedereen het gevoel: er bestaat geen kans dat we deze wedstrijd gaan verliezen. We kwamen nog even in moeilijkheden door de vroege achterstand, maar de jongens vinden altijd een manier om te winnen."

"Ik ben ongelooflijk trots op de spelers, maar niet alleen op hun. Iedereen weet hoeveel moeite iedereen erin heeft gestopt de afgelopen jaren. Iedereen die hier staat, clubleiding, assistenten… We moeten hen ook een groot applaus geven", stelt Slot.

