De druk bij Liverpool neemt toe. Na drie nederlagen op rij groeit de kritiek op de ploeg van Arne Slot én vooral op topaankoop Florian Wirtz. De 22-jarige Duitser, die deze zomer voor ruim honderd miljoen euro overkwam van Bayer Leverkusen, heeft zijn draai nog niet helemaal gevonden in Engeland. Maar volgens voormalig Liverpool-manager Jürgen Klopp is de kritiek zwaar overdreven.

Tijdens een padeltoernooi op Mallorca kreeg Klopp vragen over de haperende start van Wirtz bij zijn oude club. Hij aarzelde geen moment om zijn landgenoot in bescherming te nemen. "Ik hoef me geen zorgen te maken om Florian", zei de 58-jarige Duitser tegenover RTL en sport.de. "Zijn kwaliteiten zijn buitengewoon. Zo’n talent zie je maar eens in de eeuw."

'Er wordt meteen gezocht naar een schuldige'

Volgens Klopp is de ophef vooral een gevolg van de hoge verwachtingen die bij Liverpool standaard meespelen. "De club heeft drie wedstrijden op rij verloren, en dan wordt er meteen gezocht naar een schuldige. Dat hoort erbij in Engeland, maar het is nergens voor nodig", zei de voormalig succescoach.

"Florian is jong, leert snel en zal zich alleen maar verbeteren. Mensen vergeten soms hoe zwaar het is om direct te presteren in een nieuwe competitie", weet Klopp als geen ander.

Klopp gelooft in Wirtz én in Arne Slot

De middenvelder, die onder Slot het creatieve hart van het elftal moet vormen, kende bij Bayer Leverkusen een droomseizoen voordat hij de overstap naar Anfield maakte. Daar moet hij nog wennen aan het tempo en de fysieke intensiteit van de Premier League.

Toch is Klopp vol vertrouwen dat het goedkomt. "Slot is een uitstekende coach. Hij weet hoe hij met talenten moet werken. Geef het wat tijd, zijn kwaliteiten komen vanzelf bovendrijven", zegt de Duitse toptrainer, die tegenwoordig als Head of Global Soccer bij Red Bull toezicht houdt op clubs als RB Leipzig en Red Bull Salzburg en daar werkt aan de ontwikkeling van nieuw voetbaltalent.

Klopp ziet toekomst rooskleurig voor Duitsland én Liverpool

Ook bij de Duitse nationale ploeg is Wirtz nog altijd onomstreden. Bondscoach Julian Nagelsmann bouwt gestaag aan een nieuw elftal richting het WK, en ook daar ziet Klopp het positief in. "Een team moet leren vechten en samenwerken. Dat is precies wat ze nu doen. En dan zullen we een fantastisch WK zien."

Voor Liverpool en Slot is de boodschap duidelijk: rustig blijven. Met de steun van clubicoon Klopp kan Wirtz in alle rust groeien en laten zien waarom hij wordt gezien als een talent dat je maar eens in de eeuw tegenkomt. In de kraker tegen Manchester United krijgt hij volgende week zondag bovendien de perfecte kans om zijn criticasters de mond te snoeren.

