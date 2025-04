Oud-ploeggenoot van Robin Van Persie aan de dood ontsnapt: 'Toen pas beseften we wat er gebeurde'

Yossi Benayoun, die van 2005 tot 2014 in de Premier League speelde, was thuis met zijn gezin in Israël toen er een granaat door hun deur werd gegooid, wat een heftige explosie veroorzaakte.

Voormalig middenvelder van Liverpool, Arsenal en Chelsea, Yossi Benayoun, heeft een angstaanjagende granaataanval op zijn huis in Israël overleefd. Benayoun (44) was samen met zijn gezin in de woning toen de aanval rond 23.00 uur op zondagavond plaatsvond.

Schade bleef beperkt

The Mirror meldt dat een persoon op een motorfiets zou zijn gestopt en een explosief door de deur hebben gegooid. Bij de daaropvolgende ontploffing raakte gelukkig niemand ernstig gewond en de schade aan de ingang bleef beperkt.

Hulpdiensten, waaronder politie en brandweer, snelden naar het huis van Benayoun in Ramat Hasharon, een welvarende stad net ten noorden van Tel Aviv. Er is inmiddels een onderzoek gestart. "De politiehotline ontving een melding van een explosie buiten een woning," aldus een woordvoerder van de politie. "Agenten van het politiebureau in Glilot kwamen ter plaatse en startten een onderzoek. Door de explosie is schade ontstaan, maar er vielen geen gewonden."

'Vergissing'

Er is gemeld dat de aanval wordt behandeld als een criminele zaak en niet als een terroristische aanval, terwijl Israël nog altijd verwikkeld is in de langdurige oorlog in Gaza. Benayoun vermoedt dat het om een geval van persoonsverwisseling gaat en dat de granaat niet bedoeld was om zijn gezin te treffen.

"Dit is zeker een vergissing. Ik twijfel er niet aan dat de granaat niet op mijn huis gericht was", zei de voormalige Premier League-middenvelder. "In eerste instantie dacht ik dat het om een gasontploffing ging, dus belden we de brandweer. Pas toen de politie bij ons huis aankwam en de resten van een granaat vond, beseften we wat er werkelijk was gebeurd."

Yossi Benayoun

Benayoun, die in 2018 zijn kicksen aan de wilgen hing, speelde 194 wedstrijden in de Premier League. Hij had de eer om shirts van Liverpool, Arsenal, Chelsea, West Ham United en Queens Park Rangers te dragen. Daarnaast speelde hij 102 interlands voor de nationale ploeg van Israël.