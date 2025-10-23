Noa Lang heeft op Instagram teruggeblikt op het duel met PSV. De aanvaller vertrok afgelopen zomer uit Eindhoven en ging dinsdag af met Napoli in de Champions League tegen zijn oude club. Toch houdt de voetballer warme gevoelens over aan de wedstrijd.

Lang is nog niet tevreden over zijn rol bij Napoli. Hij heeft nog geen doelpunt gemaakt voor de ploeg en stond nog nooit in de basis. Ook tegen PSV begon hij op de bank. Hij werd in minuut 58 ingebracht.

Warm onthaal

Bij zijn wissel klonk er een groot applaus in het Philips Stadion voor de 26-jarige die de afgelopen twee seizoenen landskampioen werd met PSV. Hij maakte 19 goals en gaf 14 assists in 63 wedstrijden voor de club. Zijn terugkeer in Eindhoven liep echter uit tot een blamage voor Napoli. De bezoekers verloren met 6-2.

Toch blikt Lang positief terug via Instagram. "Ondanks het resultaat wil ik iedere PSV'er bedanken voor de warme ontvangst", schrijft hij.

Antonio Conte

Lang sprak na afloop van het duel over de omgang met trainer Antonio Conte van Napoli. Die laat namelijk te wensen over. "Ik heb hem één keer gesproken, maar we praten nu over de wedstrijd. Dat is denk ik relevanter", aldus Lang.

"Ik moet het accepteren zoals het is", zei Lang over gebrek aan speelminuten. "Ik heb geen andere optie", voegde hij eraan toe.

Verbazing

Die uitspraken leidden tot onbegrip in de studio van Ziggo Sport. Analist Theo Janssen verbaasde zich. "Waar ik van schrok is dat Noa Lang aangeeft dat-ie pas één keer met de trainer gesproken heeft. Dat is heel vreemd voor een jongen die nieuw is bij de club", oordeelde de oud-voetballer. "Het lijkt me logisch dat je als trainer regelmatig met hem gaat zitten wat je precies wil doen. En wat zijn taken zijn binnen de speelstijl. Als je dit luistert en het gedrag en de houding van Lang ziet, dan is die trainer niet met hem bezig en interesseert het hem helemaal niks..."

Napoli staat zaterdag een belangrijke wedstrijd te wachten in de Serie A. Het team speelt dan tegen Inter, dat op plek twee staat in de competitie. De Napolitanen staan op de derde plaats met hetzelfde aantal punten als Inter, maar met een lager doelsaldo. AC Milan is de koploper.

