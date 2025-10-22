PSV heeft geschiedenis geschreven tegen Napoli. Sinds 1997 heeft de Italiaanse kampioen niet meer zoveel doelpunten tegen gekregen, maar volgens PSV-icoon Berry van Aerle had de score zelfs nog hoger kunnen uitvallen. "Deze komt wel in het rijtje beste wedstrijden van de eeuw", stelt hij tegen Sportnieuws.nl.

Vooraf werd een loodzware klus voorspeld voor PSV tegen Napoli, maar het tegenovergestelde gebeurde. De Eindhovenaren speelden de Napolitanen bij vlagen helemaal aan gort. "Ik ben lachend wakker geworden. Ik ga niet kritisch zijn, want het was gewoon echt een galavoorstelling. Ik zat heel ontspannen op de tribune, maar wel op het puntje van de stoel, omdat we ook echt wel acht of negen goals konden maken", begint Van Aerle zijn lofzang.

'Een van de beste wedstrijden van de eeuw'

Sinds Peter Bosz de leiding heeft bij PSV, speelt de club het beste voetbal van Nederland, met twee landstitels als beloning. In de afgelopen drie seizoenen behaalde PSV maar liefst elf monsterzeges (met een marge van vijf of meer doelpunten) en in totaal 24 duels met een marge van vier goals. Toch verdient deze wedstrijd een hoge plek in de ranglijst van beste wedstrijden van de eeuw. "Als je zes goals maakt in een Champions League-wedstrijd, dan komt deze wel in dat rijtje. Als je de Italiaanse kampioen zó klop geeft, dan is het een perfecte avond."

PSV van twee jaar geleden is terug

Voormalig PSV-trainer Ruud Brood kan zich helemaal vinden in de woorden van Berry van Aerle. "Wederom bewijst het voetbal altijd mooi en soms onvoorspelbaar te zijn. Ik was nog niet eens zo lang geleden bij een thuiswedstrijd en toen zag je al de contouren, maar het is echt geweldig wat PSV op de mat heeft gelegd tegen Napoli. Je zit nu écht weer de ploeg van de afgelopen twee seizoenen, met uitzondering van het laatste halfjaar van het vorige seizoen."

"Ze kunnen ontzettend goed voetballen, hebben heel veel individuele kwaliteiten en als trainer kijk ik natuurlijk hoe alles is afgestemd in het verdedigen en aanvallen. Nou, dat ziet er écht prima uit", vervolgt Brood lovend.

Champions League-campagne als Ajax

De afgelopen jaren werd door het Nederlandse voetbalpubliek steevast gesproken over de legendarische Champions League-campagne van Ajax in 2018/2019. "Ik vind het een terechte vergelijking als je kijkt naar de ploeg en het plan", vervolgt Brood. "Als ze de tactische discipline houden en goed gegroepeerd te werk gaat, dan kan PSV wel boven zichzelf uitstijgen."

Van Aerle reageert iets terughoudender op de vraag of PSV de succescampagne van Ajax kan evenaren. "Nou ja, dat is afwachten. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt, maar natuurlijk begrijp ik de vergelijking wel. Ajax kwam toen ook héél ver in de Champions League en wonnen van grote clubs."

'Mensen zeiden toen ook dat Ajax de beste was'

Brood is ervan overtuigd dat PSV uiteindelijk dé ploeg van Nederland kan worden. "Alleen, Ajax is wereldwijd natuurlijk een enorm grote naam en dat blijft zo”, stelt de oud-trainer van PSV. Van Aerle houdt een slag om de arm. "Dat weet ik niet, want ik ben in mijn tijd ook een keer vijf kampioen geworden in zes jaar en toen was Ajax nog altijd het beste…"

"Ik weet niet of die gedachte ooit weggaat, maar wij hier in Brabant houden beide benen op de grond en gaan van ons eigen kracht uit. Wat de mensen daar in de rest van Nederland van vinden, ben ik niet mee bezig. Mensen zeiden in mijn tijd ook dat Ajax de beste was, dan roep je iets wat gewoon niet klopt."

