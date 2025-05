Oud-PSV'er onthult mogelijke nieuwe bestemming Olivier Boscagli: 'Daar staat hij voor open'

PSV-verdediger Olivier Boscagli hoopt al een tijdje uit Eindhoven te vertrekken. Hij is na dit seizoen transfervrij en ziet het wel zitten om de pikante transfer van een oud-teamgenoot achterna te gaan.

Dat onthult oud-PSV'er Jordan Teze. Hij zat vorig seizoen in hetzelfde schuitje als Boscagli en wilde graag een transfer maken. De club hoopte echter beide verdedigers te kunnen behouden. Teze weigerde zelfs te spelen toen hij hoorde van de interesse van AS Monaco, al kwam hij na veel kritiek terug op die beslissing.

Uiteindelijk maakte hij toch de overstap van PSV naar de Franse competitie. Voor Boscagli wacht wellicht hetzelfde lot, zo onthult Teze op een perconferentie van Monaco. “Hij is transfervrij. Ik heb al even met hem gesproken en hij staat er voor open om hier naartoe te komen. Maar ik weet niet welke opties hij nog meer heeft. We zullen het zien."

De PSV-supporters namen in het laatste thuisduel van het seizoen tegen Heracles al afscheid van Boscagli. Dat deden ze met een spandoek met daarop de tekst: 'Bedankt voor alles, Oli. Eindhoven blijft voor altijd jouw thuis.'

Onvrede bij Boscagli

Voor de 27-jarige Monegask is het aantrekkelijk om terug te keren naar zijn thuisland. Hij had het vorig seizoen 'mentaal zwaar' doordat hij geen transfer kon maken. Afgelopen zomer deed Brighton & Hove Albion een poging om Boscagli te halen. "Ik was met mijn hoofd al ergens anders. Een nieuw avontuur, nieuwe club, nieuwe cultuur. Ik voelde aan alles dat ik er klaar voor was."

Het leidde tot onvrede bij de verdediger. "Ik was ook boos en heb verschillende discussies gehad met de club, omdat dingen niet gingen zoals wij vooraf hadden besproken. Maar dat is voetbal. Ik denk niet dat ik de enige ben die hier last van heeft gehad, het gebeurt heel vaak."

Titelstrijd

Hopelijk kan Boscalgi het seizoen bij PSV afsluiten met het kampioenschap voordat hij tranfervrij vertrekt. De Eindhovenaren hebben het weer in eigen hand in de laatste speelronde nadat Ajax 2-2 gelijkspeelde tegen FC Groningen en PSV met 4-1 won van Heracles.

Zondag zal de titelstrijd beslist worden. Dan neemt PSV het op tegen Sparta en speelt Ajax tegen FC Twente.

