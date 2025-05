PSV'er openhartig over 'mentaal zware' periode: 'Ik was boos en had veel discussies met de club'

PSV'er Olivier Boscagli heeft zich uitgesproken over zware periode in Eindhoven. De 27-verdediger wilde afgelopen jaar graag een transfer maken maar de club hield dat tegen. "Het was een zeer grote teleurstelling."

Afgelopen zomer deed Brighton & Hove Albion een poging om Boscagli te halen. De Monegask wilde zelf graag die stap maken, maar PSV blokkeerde te transfer. "Mentaal was het erg zwaar", zegt hij over die periode tegen ESPN. "Ik was met mijn hoofd al ergens anders. Een nieuw avontuur, nieuwe club, nieuwe cultuur. Ik voelde aan alles dat ik er klaar voor was, maar uiteindelijk ben ik ook blij dat ik hier nog een jaar heb mogen spelen.'"

De PSV'er voelde wel een goede match met de Premier League-club. "Alles leek te kloppen, maar uiteindelijk ging de deal niet door en dat lag niet aan mij. Het was een zeer grote teleurstelling. Uiteindelijk moest ik de knop omzetten en doorgaan, want het seizoen stond alweer op het punt van beginnen."

Boos

Het leidde tot onvrede bij de verdediger. "Ik was ook boos en heb verschillende discussies gehad met de club, omdat dingen niet gingen zoals wij vooraf hadden besproken. Maar dat is voetbal. Ik denk niet dat ik de enige ben die hier last van heeft gehad, het gebeurt heel vaak."

Transfervrij

Na dit seizoen kan Boscagli transfervrij vertrekken uit Eindhoven. Zijn contract loopt af en dus hoopt hij op een nieuw avontuur. "Het is nog te vroeg om daarover te praten. Ik zit nog volledig met mijn hoofd bij PSV, dat heb ik ook tegen de staf en de directie gezegd."

Hij vindt het vervelend dat hij nu gratis de deur uitloopt. "Het was financieel ook een goede deal voor de club", zegt hij over de interesse van Brighton. "Nu vertrek ik transfervrij en dat was nooit mijn intentie. Het bedrag was echt goed, maar de club hield mij aan mijn contract en dat had ik te respecteren."

Droomtransfer

Een jaar later hoopt Boscagli alsnog op een droomtransfer naar een buitenlandse topcompetitie. "Ik heb de ambitie om in de beste competitie te spelen, bij het best mogelijke team. Ik heb veel vertrouwen en grote ambities. We zullen zien waar het mij gaat brengen."

