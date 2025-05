PSV-fan Max Verstappen neemt wraak na drama Ajax: 'Heb hem een appje gestuurd'

Max Verstappen is druk bezig met de voorbereidingen op de GP van Emilia Romagna, maar de Formule 1-coureur kreeg het Eredivisiespektakel van woensdagavond uiteraard wel mee. De PSV-fan kan zondag zeer waarschijnlijk juichen voor een nieuwe landstitel na de zinderende ontknoping bij FC Groningen - Ajax. Daar was de viervoudig wereldkampioen maar wat blij mee.

PSV won op de voorlaatste speeldag simpel van Heracles (4-1) en zag in de achtste miuut van de blessuretijd Ajax de koppositie in Groningen uit handen geven (2-2). Verstappen, al zijn hele leven lang PSV-supporter, kreeg bij Viaplay een dag later de vraag hoe hij de knotsgekke slotfase had beleefd.

"Ik zat op de simulator en zag dat het 1-2 stond", zo trapt Verstappen zijn verhaal af. Achter het stuur kon hij uiteraard niet de wedstrijd met de volledige aandacht volgen, maar al snel merkte hij dat de score nog wat veranderd. "Na een halve ronde Nordschleife keek ik naar rechts en stond er 2-2. Dus ik dacht: oh, er is wat gebeurd."

Dat bleek inderdaad het geval. Diep in de blessuretijd maakte Thijmen Blokzijl namens Groningen de gelijkmaker en dompelde het Ajax en alle supporters in rouw. Het zorgde in Eindhoven en omstreken voor dolle vreugde en ook Verstappen genoot wel van de bizarre ontknoping. Hij had immers nog een appeltje met iemand te schillen.

Plagerig appje Max Verstappen

Dat bleek oud-coureur Giedo van der Garde. "Toen moest ik natuurlijk meteen Giedo een berichtje sturen." Verstappen bleek in het interview ook niet de beroerdste en deelde de inhoud van het appje. "Ik zeg: ja, dat was niet heel fijn wat daar gebeurde. Want hij stuurde dat natuurlijk naar mij toen wij verloren van Ajax, dus ja."

Van der Garde bleek wel zo sportief om het plaagstootje niet te negeren. "Maar hij was natuurlijk niet heel blij." Een dag later lijkt de Ajacied er wat beter mee om te kunnen gaan. Via Instagram houdt hij nog hoop op een wonder op de slotdag. "Jaaa, ja... Het is nog niet klaar Max Verstappen."

Max Verstappen en PSV op zondag in actie

Dat moet zondag gebeuren, als Ajax in eigen huis FC Twente ontvangt. Tegelijkertijd trapt PSV af bij Sparta Rotterdam. De Eindhovenaren hebben één punt voorsprong en zijn bij een overwinning dus weer landskampioen. De kans is groot dat Verstappen er niet gek veel van meekrijgt, want om 15.00 uur rijdt hi in Italië de GP van Emilia-Romagna.