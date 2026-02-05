Mario van der Ende heeft in zijn 800 wedstrijden veel bizarre dingen meegemaakt als scheidsrechter, maar één wedstrijd springt er wel boven uit. Het gaat om de halve finale van de Champions League in 1998. Real Madrid ontving Borussia Dortmund in het Bernabeu. Tijdens het tossen ging er wat mis, waardoor de wedstrijd twee uur later begon. Daar was vooral Clarence Seedorf niet blij mee. "Hij had 30 mensen uitgenodigd in een restaurant."

"Hoe groter de chaos, hoe beter ik me voel. Ik vind het heerlijk", zegt Mario van der Ende in gesprek met Robert Maaskant. Wat dat betreft viel de oud-scheidsrechter met de neus in de boter op 1 april in 1998. Hij moest de wedstrijd tussen Real Madrid en Borussia Dortmund in goede banen leiden, maar dat hele feest dreigde bijna in het water te vallen.

Kapot doel

Er was namelijk iets flink mis. "We stonden bij de toss en ineens zegt mijn Belgische assistent tegen mij: Mario, ben je nerveus? Ik keek hem vragend aan waarop hij zegt: het doel valt om. Bleek dat ze het doel hadden vastgemaakt aan het hek voor de supporters van Real, was de paal afgebroken." Het probleem was, er was geen reservedoel. "Dus die moest van een amateurveld gehaald worden 8 kilometer verderop. Maar het duurde bijna twee uur voordat de wedstrijd gestart kon worden", lacht Van der Ende.

Er zat niks anders op dan weer naar binnen gaan, waar de chaos startte. Continu werd Van der Ende gebeld door de UEFA of alles wel door kon gaan. 'Een grote poppenkast' noemt hij de taferelen. Destijds speelde Clarence Seedorf bij Real Madrid en die kwam de Nederlandse scheidsrechter opvallend vaak opzoeken om te kijken of de wedstrijd wel door kon gaan.

Etentje van Seedorf

Dat had een bijzondere reden. "Het was zijn verjaardag en hij had 30 man uitgenodigd voor zijn verjaardag. Hoe laat wil je beginnen want ik heb zo een etentje geregeld, zei hij tegen mij in dat kamertje. Kwam ik zelf om 3.00 uur 's nachts nog een restaurant binnen, zat hij daar ook! Dat was echt de meest gekke wedstrijd die ik gefloten heb."

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende te gast. Hij vertelt openhartig over al zijn avonturen in de voetballerij en legt feilloos de verschillen van toen en nu uit. Hij geeft zijn mening over de huidige scheidsrechters in Nederland, maar is ook openhartig over het zwaarste moment van zijn leven.

