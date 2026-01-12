Het lot is niet aan de zijde van PSV-spits Ricardo Pepi. De gelovige Amerikaanse spits dankte God eerder dit jaar voor een goed herstel van zijn knieblessure en bidde voor 'zijn' jaar. Inmiddels heeft Pepi op ongelukkige wijze zijn tweede blessure van het jaar opgelopen. Wat zijn jaar moest worden, wordt een dramatisch jaar. Een heldenrol op het WK zou de enige juiste reactie van de spits zijn.

"Ik heb het vermogen om wat moois te doen dit jaar. De afgelopen twee jaar hebben mensen een kleine glimp kunnen zien van wat ik kan. Dit jaar is het moment om te laten zien waar ik allemaal toe in staat ben", zei Ricardo Pepi deze zomer in gesprek met Sportnieuws.nl op trainingskamp. Het zou zijn jaar worden; eindelijk zou uit de schaduw van Luuk de Jong stappen bij PSV. Nu was het zijn tijd om de show te stelen.

Tegenslag op tegenslag voor Pepi

Ondertussen zijn we in januari en heeft Pepi zijn derde blessure van het jaar te pakken; hij brak zijn onderarm. Dit seizoen speelde pas vijftien duels waarin hij acht keer scoorde. Niet wat hij verwacht had. Terwijl de nasleep van zijn knieblessure langer duurde dan gehoopt, kreeg hij ook nog eens een spierblessure dit jaar waarna hij ook geduldig zijn kans weer moest afwachten. Guus Til was op dreef en zijn plek was hij eventjes kwijt. Weer moest hij het doen met wisselbeurten.

Nu dreigt zo'n soort zelfde situatie. Pech blijft de spits achtervolgen. Pepi zit twee maanden in de lappenmand en PSV moet door. Bij gebrek aan spitsen, de andere twee zijn ook nog geblesseerd, gaat de concurrentie voor Pepi groeien. Til is een bekende vervanger die altijd levert, de twee spitsen komen halverwege deze seizoenshelft terug én waarschijnlijk gaat PSV de markt op.

Dat betekent weer een nieuwe spits die op de plek van Pepi zal azen. Terwijl hij de knullige blessure opliep met waar hij zo goed in is: doelpunten maken. Pepi verdient de discutabele prijs voor grootste pechvogel van het seizoen, en we zijn pas halverwege het seizoen.

Dromen dreigen in duigen te vallen

Het is gelukkig geen blessure die hem blijft achtervolgen als een 'blessuregevoelige speler' maar het universum lijkt zich een beetje tegen Pepi te keren. De hardwerkende Amerikaan die droomt van het WK in eigen land. Hij vertelde er vol overgave over op het trainingskamp. Hij zou terugkomen bij PSV, de Eredivisie platspelen en schitteren op het WK.

Hij zou zijn familie in Amerika trots maken. Deze droom mislopen zou funest voor de spits zijn. Dat WK kan zijn leven veranderen. Het toernooi lijkt er nog in te zitten, maar de aanloop erheen is hobbelig voor de spits van PSV. Opnieuw moet Pepi zichzelf weer oprichten en opnieuw bewijzen als hij hersteld is. Mentaal gezien wordt dat misschien nog wel de grootste uitdaging.

Hij had net zijn draai weer gevonden, maar er wordt hem weer een halt toegeroepen. Met twee maanden hersteltijd, is hij ruim op tijd klaar voor het WK. Daarom is er voor Pepi ook maar één logische reactie op deze nieuwe tegenslag. Rustig herstellen en schitteren op het WK met Amerika. Hij verdient het een dikke middelvinger te tonen aan zijn blessures dit jaar.

