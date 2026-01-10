PSV-trainer Peter Bosz staat de komende weken opnieuw voor een puzzel in de aanval. Door het wegvallen van doelpuntenmachine Ricardo Pepi blijft Guus Til voorlopig de enige optie uit de selectie van PSV 1. Bosz gaat er vanuit dat hij de komende tijd geen beroep kan doen op Pepi. "Het feit dat hij geopereerd wordt, betekent dat we hem een tijdje kwijt zijn."

Pepi zette PSV op een 2-0 voorsprong, maar kwam daarbij hard ten val. Op beelden is te zien hoe de onderarm ernstig dubbelklapte. Hij werd nog tijdens de wedstrijd naar het ziekenhuis gebracht voor aanvullend onderzoek. "Hij heeft zijn onderarm gebroken, dus we zijn hem voorlopig kwijt", bevestigt Bosz, direct na de 5-1 zege op Excelsior. Pepi is naar verluidt twee maanden uit de roulatie. "Hij wordt zondag geopereerd."

Pechvogel Pepi

Het noodlot sloeg opnieuw toe voor Pepi. Nadat hij begin 2025 al een klein jaar aan de kant stond door een afgescheurde kruisband, werkte hij stap voor stap aan zijn terugkeer. De blessure sleepte zelfs nog door tot in de start van dit seizoen, maar richting de winterstop leek hij eindelijk weer helemaal fit. Juist op het moment dat hij zijn volledig terug was, ging het echter opnieuw mis en liep hij weer een zware blessure op. "Ik heb het vooral met hem zelf te doen. Vorig jaar gebeurde het mijn zijn knie. Het zal nu minder lang duren, maar toch wel even."

Een héél lelijke blessure voor pechvogel Ricardo Pepi na zijn treffer tegen Excelsior. De PSV-spits moet daardoor opnieuw een flinke domper verwerken, nadat hij vorig jaar in januari óók al een zware blessure opliep. #psvexc #pepi pic.twitter.com/ugReimRzMY — Aron Kattenpoel (@KattenpoelAron) January 10, 2026

2026 moest hét jaar worden waarin alles samen zou komen voor Pepi: successen vieren met PSV, uitgroeien tot dé doelpuntenmachine en schitteren op het WK in zijn thuisland. "Het is duidelijk dat hij in het begin nog niet fit was. De vorige keer tegen Excelsior moest hij na twintig minuten naar de kant. Hij was weer helemaal terug. Alle lichten stonden op groen voor goede tweede seizoenshelft...", zegt Bosz met lichte treurnis in zijn stem. "Van tegenslagen word je sterker, maar het is balen. Ik baal voor hem, moet je voorstellen hoe hij zich voelt."

In een eerder stadium vertelde Pepi in gesprek met Sportnieuws.nl al dat hij behoorlijk ambitieus was voor het seizoen 2025/2026. "De afgelopen twee jaar hebben mensen een kleine glimp kunnen zien van wat ik kan. Dit jaar is het moment om te laten zien waar ik allemaal toe in staat ben", zei de Amerikaan maanden geleden.

Wéér puzzelen in de punt

Door de blessure van Pepi moet Bosz opnieuw puzzelen. Alassane Pléa is het hele seizoen nog uitgeschakeld, terwijl Myron Boadu voorlopig ook nog is uitgeschakeld met een spierblessure. "Pléa was gewoon een harde overtreding, maar Boadu en Pepi is pech", zegt Bosz, die erkent dat hij wel nadenkt om bij de directie aan te kloppen voor een nieuwe spits. "We moeten daar wel over nadenken, maar het is moeilijk om daar iets over te zeggen omdat het net gebeurd is."

Bij Jong PSV rijgt Robin van Duiven in de Keuken Kampioen Divisie de doelpunten (14 stuks) aaneen, maar bij de hoofdmacht krijgt hij nauwelijks kansen. Sterker nog, hij lijkt in de zomerstop te vertrekken naar Real Valladolid. Toch sluit Bosz niet uit dat hij hem nog opstelt. "Als ik hem nodig heb, dan ga ik hem gewoon gebruiken", aldus de trainer. Of Van Duiven een logische optie is voor de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch? "Ik heb er nog niet over nagedacht of hij er bij zit."

