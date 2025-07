Met enige regelmaat delen (oud-)topvoetballers bijzondere verhalen uit hun carrières. Zo heeft nu ook Blaise Matuidi zijn boekje open gedaan over zijn tijd met Cristiano Ronaldo bij Juventus. Hij vertelde een nogal bijzondere anekdote over de Portugese superster.

De inmiddels 38-jarige Matuidi, voormalig middenvelder van Juventus en oud-teamgenoot van Ronaldo, heeft een bijzonder verhaal onthult dat de extreme toewijding van de Portugees perfect illustreert. Het gaat om een herstelsessie met Mehdi Benatia om 02:00 uur 's nachts, na een slopende Serie A-wedstrijd.

Hij vertelde dat Ronaldo na een competitiewedstrijd, om 02:00 uur 's nachts, hun teamgenoot Benatia overhaalde om mee te gaan naar de sportschool voor een extra herstelsessie. De rest van het team snakte ondertussen naar hun bed.

Inspiratiebron

De voormalig Frans international benadrukte dat weinig spelers ter wereld bereid zouden zijn dergelijke offers te brengen. Ronaldo's voorbeeld was een inspiratiebron voor het hele team.

“Cristiano was een indrukwekkende professional, geobsedeerd door hard werken. Op een avond kwamen we om 2 uur 's nachts terug bij Continassa na een competitiewedstrijd om onze auto's op te halen... We waren uitgeput, maar toch ging hij naar Benatia en haalde hem over om mee te gaan naar de sportschool voor wat hersteloefeningen", zo vertelde de Fransman aan Tuttosport.com over het opvallende, maar ook typerende moment.

Hij vervolgde zijn verhaal: “Ik dacht dat hij gek was, Ronaldo was echt zo: hij stopte nooit. Dat is het geheim van zijn succes en de reden waarom hij vandaag de dag nog steeds het verschil maakt."

Teamgenoten

Blaise Matuidi kwam in de zomer van 2017 van PSG naar Juventus, een jaar voor de komst van de Portugese ster. Ronaldo en Matuidi waren slechts twee jaar teamgenoten bij Juve, waarin ze samen twee Serie A-titels en een Italiaanse Supercup wonnen.

Matuidi speelde 133 wedstrijden voor Juventus in de drie seizoenen dat hij het shirt van De Oude Dame droeg. De middenvelder scoorde 8 doelpunten en gaf 7 assists gedurende zijn tijd in Turijn. De Fransman beëindigde vier jaar geleden zijn carrière bij Inter Miami, de club van David Beckham.