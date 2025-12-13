De 200ste editie van de Klassieker staat voor de deur: het duel tussen Ajax en Feyenoord. Na vijftien speelronden bedraagt het verschil tussen beide teams al acht punten. Oud-topspits John van Loen blikt in gesprek met Sportnieuws.nl vooruit op het duel tussen de twee aartsrivalen. "Ajax speelt natuurlijk niet de sterren van de hemel, dus iedereen verwacht wel dat Feyenoord gaat winnen."

Feyenoord doet nog volop mee in de titelstrijd, terwijl Ajax vooral lijkt te strijden om plek drie. Dat zegt volgens Van Loen héél weinig, omdat tijdens een Klassieker alles overboord wordt gegooid. "De Klassieker is natuurlijk wel een speciale wedstrijd, zowel voor de Ajax- als Feyenoord-supporters. Maar eigenlijk voor alle voetballiefhebbers in Nederland, dit is landelijk zó groot”, zegt Van Loen, die zelf zeven keer in de Klassieker speelde. Hij won er twee met Ajax, speelde één keer gelijk met Feyenoord en verloor bij beide clubs tweemaal.

Ajax herpakt zich, maar Feyenoord blijft favoriet

Van Loen volgde met veel interesse het Champions League-duel van Ajax tegen zijn andere oude club Qarabag. "Ik denk dat alle Ajacieden nu weer denken: we gaan Feyenoord pakken. Maar zo werkt het niet. Ze hebben best wel aardig gespeeld tegen Qarabag. Ze hebben zich heel erg goed herpakt, maar als Feyenoord speelt als de laatste weken dan krijgt Ajax het heel zwaar", vervolgt hij.

Volgens de oud-voetballer tankt de ploeg van Fred Grim vertrouwen. "Ajax speelt natuurlijk niet de sterren van de hemel, dus iedereen verwacht wel dat Feyenoord gaat winnen. Maar Ajax heeft wel een heel grote boost gehad." Toch ziet Van Loen dat Ajax bepaald niet overtuigde tegen kleinere tegenstanders. "Die hebben ze met geluk gewonnen. Tegen Fortuna hebben ze twee eigen doelpunten nodig en Groningen heeft Ajax gewoon weggespeeld in de eerste helft. Die hadden voor rust al op 3-0 moeten komen. Dat geluk hebben ze dan nu aan de zijde."

Puzzelwerk voor Grim en zorgen over Moro

Ook over de opstelling denkt Van Loen mee. Hij ziet meer vastigheid ontstaan, maar door de schorsing van Youri Baas moet Grim opnieuw puzzelen. "Ik denk dat Ajax hetzelfde elftal laat staan ten opzichte van Qarabag. Alleen Moro heeft schandalig slecht gespeeld, die zullen ze er wel uithalen. En Baas is natuurlijk geschorst, dat is een aderlating."

F-Side ontbreekt na vuurwerkincident

Door het vuurwerkdebacle van de harde kern ontbreekt de F-Side zondag in het stadion. Van Loen vindt dat jammer, al begrijpt hij de maatregel. "Ik kon er altijd wel van genieten dat de mensen met de middelvingers naar je stonden te schreeuwen. Dat is toch leuk, man", vertelt Van Loen. Tegelijkertijd steunt hij de ingreep van Ajax om de harde kern te weren. "Dit kan je niet zomaar toelaten. Voor hetzelfde geld vallen er gewonden of misschien nog wel erger met die vuurpijlen. Dat was schandalig", stelt hij.