Oud-toptrainer Louis van Gaal haalt in ongekende tirade hard uit naar oude club: 'Dat heb ik eerder gezegd'

Louis van Gaal is niet op zijn mondje gevallen. De oud-toptrainer staat bekend om zijn vlijmscherpe meningen. Ook dit keer geeft hij die weer, nu is een oude club van hem de klos.

"Het is nog altijd een commerciële club, geen voetbalclub. Dat heb ik eerder gezegd", spreekt Van Gaal tegenover Sky Sports over Manchester United, waar hij zelf tussen 2014 en 2016 aan het roer stond. "Het is altijd erg moeilijk als de manager niet mag bepalen welke spelers er komen", verzekert hij.

Volgens Van Gaal werkt het huidige systeem, waar vaak met een technisch directeur wordt gewerkt, niet altijd beter. Zijn voorkeur heeft dat de manager de spelers uitkiest. "Dat is de manier waarop het moet gaan, omdat je dan een manager kunt ontslaan als hij geen resultaten boekt. Maar als andere mensen spelers halen, dan heb je een probleem", vindt hij. "Want je moet de kennis en oriëntatie van de manager hebben, omdat hij ze moet trainen."

Dramatisch seizoen Manchester United

Van Gaal was één van de managers die het voor het zeggen had op Old Trafford na de succesperiode onder sir Alex Ferguson . De Schot had het vaak wel voor het zeggen, in tegenstelling tot zijn opvolgers. Van Gaal was één van de weinige opvolgers die nog wel succes had, in 2016 won hij de FA Cup. Die prijs won ook Erik ten Hag, die afgelopen seizoen ontslagen werd na een dramatische reeks.

Diens opvolger Ruben Amorim wist ook geen indruk te maken met Manchester United. Hij loodste ze weliswaar naar de finale van de Europa League, maar daarin werd verloren van competitiegenoot Tottenham Hotspur. In de Premier League eindigden The Red Devils op een vijftiende plek, de laagste notering sinds 1974.

