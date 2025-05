Oud-topverdediger Jaap Stam (52) keert terug als voetballer: 'Dat is onvoorstelbaar'

Oud-international Jaap Stam heeft zijn kicksen weer uit het vet gehaald. De inmiddels 52-jarige verdediger gaat de kleuren van Manchester United weer verdedigen. Maar van harte gaat dat niet.

Binnenkort reist Stam met andere Manchester United-legendes als Dwight Yorke en Teddy Sheringham af naar Singapore om daar vijf-tegen-vijf te spelen tegen iconen van Liverpool, onder wie keeper David James. "Dat is altijd prima om te doen", vertelde Stam in de podcast Weijland & Stam. Verder geeft hij clinics voor kinderen en organiseert hij dingen voor het goede doel.

Trainingen gaan niet van harte

Onlangs trainde Stam wat achter bij hem op het weiland. "Ik heb een beetje wat sprintjes gedaan, maar ik voel alles", erkent hij. "Een duurloop van 10 à 12 kilometer op één tempo is nog wel prima. Maar als je dan weer op zo’n veldje staat - en je doet effe van die oude Copaatjes aan en rent door die wei heen, beetje dribbelen en drijven met dat balletje - nou dan ben je binnen een kwartier al buiten adem. Dat is onvoorstelbaar", stelt Stam.

"Dat balletje erbij gepakt, nog wat pylonnetjes. Kijken of dat balgevoel er nog een beetje in zit. Passes over honderd meter zo diagonaal door de tuin heen", zegt Stam gekscherend. "Dan voel je spieren die je al jaren niet gevoeld hebt." Stam kwam dan van een koude kermis thuis. "Je komt niet vooruit gewoon. Je knieën gaan de lucht in, maar elke knielift duurt drie seconden", is hij eerlijk.

Clublegende

"Tegenstanders hebben hetzelfde, en misschien zijn die nog wel een paar kilootjes zwaarder dus kan ik daar mijn voordeel doen", aldus Stam, die 127 duels speelde voor Manchester United. Hij won er drie landstitels, een Champions League, een FA Cup en een wereldbeker.

In 2001 vertrok hij van Old Trafford omdat hij volgens toenmalig trainer Sir Alex Ferguson te blessuregevoelig was. In zijn boek noemde de Schot het 'zijn grootste blunder'. Stam imponeerde later nog in Italië bij Lazio en AC Milan, om bij Ajax zijn carrière af te sluiten. Daarna was hij kort werkzaam als hoofdtrainer bij onder meer PEC Zwolle, Feyenoord en FC Cincinnati. Tegenwoordig is Stam trainer bij DOS Kampen in zijn woonplaats, ook is hij analist bij Viaplay.