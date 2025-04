Oud-voetballer Jaap Stam sloot zich op in badkamer voor belangrijk gesprek: 'Ik begon te zweten...'

Jaap Stam komt over als een robuuste verdediger. Maar toch waren er momenten in zijn carrière waar hij het ook even moeilijk had. Tijdens zijn eerste gesprekken met Sir Alex Ferguson bijvoorbeeld, die hem naar Manchester United wilde halen.

Dat komt naar voren in de podcast Weijland & Stam. De oud-verdediger begint erover nadat presentator Koen Weijland vertelde in Liverpool te zijn geweest en zich verbaasde over het scouse accent dat ze daar hebben. In zijn periode voor en bij Manchester United maakte Stam iets vergelijkbaars mee met zijn trainer en de Ierse middenvelder Roy Keane.

"Als hij (sir Alex, red.) belde, toen ik nog in Nederland bij PSV zat, durfde ik gewoon niks te zeggen aan de telefoon. Hij belde iedere keer na wedstrijden en als dan de telefoon ging zei ik tegen mijn vrouw: 'Pak jij maar op'. Dan ging ik vast naar boven en dan riep ze in het Engels en dan begon ik al te zweten. Daar was ik nog meer gespannen voor dan voor een wedstrijd", onthult Stam.

'Ik verstond hem niet'

Stam ging met de badkamerdeur op slot in gesprek met Ferguson. "Dan kon ik me helemaal focussen op dat gesprek", vertelt Stam. "Schaamde jij je dan?", vraagt presentator Weijland zich af. "Nee niet schamen, maar anders verstond ik hem niet met dat Schotse dialect."

Stam pikte er een paar woordjes uit en worstelde zich vervolgens met yes en no door het gesprek heen. "Hij heeft regelmatig contact gezocht om te laten merken dat ze wel interesse hadden. Dat was natuurlijk heel positief, alleen dan moet je leren je te verwoorden in het Engels en discussies en gesprekken aangaan. Dat was dan toch wel lastig ten opzichte van Engels op school en de televisie", erkent hij.

Ontmoeting in Amsterdam

Voor de stap naar Manchester United kwam er ook nog een ontmoeting tussen Stam en Ferguson in een appartement in Amsterdam. "Dan begint-ie ook te praten en dan denk je van jezusmina", blikt Stam terug. Uiteindelijk maakte Stam in de zomer van 1998 de overstap naar Old Trafford. In drie seizoenen werd hij telkens kampioen, ook won hij de Champions League en de FA Cup. "Het is wel de juiste keus geweest."