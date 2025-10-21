Het vreselijke nieuws rond oud-voetballer Royston Drenthe is hard aangekomen in Nederland. Zondag werd bekend dat de voormalig Feyenoorder was getroffen door een herseninfarct. Dat had enorme impact op een bekende presentator die de afgelopen periode nauw samenwerkte met Drenthe.

Drenthe was samen met oud-topvoetballers Wesley Sneijder en Wim Kieft onderdeel van de vierdelige PowNed-serie Nog één keer fit. Daarin gingen de drie nog de uitdaging om onder begeleiding van personal trainers en voedingsdeskundigen weer fit te worden. Presentator Rutger Castricum noemt het nieuws van Drenthe tegenover De Telegraaf "vreselijk verdrietig". "Dat doet zeker iets met mij", erkent hij.

Castricum roept net als eerdere berichtgeving op tot rust rond Drenthe en zijn familie. "Wat het voor het programma betekent vind ik nu ook heel onbelangrijk", aldus de presentator van PowNed. "Mijn gedachten zijn bij Royston en zijn dierbaren."

Voetbalwereld reageert geschokt

Zondag werd bekend dat Drenthe die vrijdag daarvoor getroffen was door een hartinfarct. Feyenoord-trainer Robin van Persie was na de zege van zijn ploeg bij Heracles Almelo (7-0) erg ontdaan. " Ik ken hem van de jeugdopleiding en we zaten bij elkaar op school. Het is een hartstikke leuke jongen", vertelde Van Persie zondag.

Ook Rafael van der Vaart en Sneijder, die hem beiden goed kenden, reageerden geschokt. Maandagavond ging het erover bij voetbalpraatprogramma Rondo. "Dat kwam wel even binnen", vertelde Sneijder, die in augustus 2007 samen met Drenthe de overstap maakte naar Real Madrid. "Zeker omdat ik ook echt heb gezien dat hij wilde herstellen, zijn leven wilde verbeteren, weer gezond wilde leven."

Ook Van der Vaart liet zich uit over het nieuws van Drenthe. "Het is zo’n geweldige gozer. Zo’n goedzak. We hebben samen in Madrid gewoond. Er bestaat geen betere jongen dan Royston. Laten we hopen dat het snel goedkomt met hem."

Van voetballer naar analist

Drenthe maakte in 2006 zijn debuut voor Feyenoord en bleek daar als linksback een ware sensatie. Dat viel ook op in Spanje, want zo'n anderhalf jaar na zijn eerste profduel verkocht de Rotterdamse club hem voor vijftien miljoen euro aan Real Madrid. Drenthe speelde 65 duels voor de Spaanse grootmacht, maar wist nooit echt een vaste basisplek te veroveren.

Daarna begon een voetbalreis door Europa. Hij speelde in Engeland, Rusland, Turkije, Nederland en Spanje. In 2023 stopte hij als amateur van Kozakken Boys. Tegenwoordig is Drenthe zo nu en dan te zien op tv als analist bij Ziggo Sport.