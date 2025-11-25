Bij Ajax is de positie van technisch directeur beschikbaar. Oud-Ajacied Wesley Sneijder werd naar voren geschoven door Dick Advocaat, bondscoach van Curaçao. In aanloop naar het Champions League met Benfica, waar Sneijder aanwezig was, ging de oud-international dieper in op een eventuele terugkeer.

Momenteel is Alex Kroes technisch directeur, maar die bezit die positie vooral tot er een opvolger voor hem is gevonden. Kroes stelde zijn positie beschikbaar na het ontslag van John Heitinga, alleen de club wenste dat hij bleef zitten tot er een vervanger is gevonden. Daarbij wordt de naam van Jordi Cruijff, de zoon van voetbalicoon Johan genoemd, maar ook die van Sneijder.

"Hij kent heel de wereld, is een geweldige voetballer geweest, kan het uitleggen én durft het ook uit te leggen", zei Advocaat afgelopen zondag bij Goedemorgen Eredivisie. "Hij wordt gewoon genegeerd. Dat begrijp ik niet. Dat zou een uitstekende man zijn. Hij kent alle spelers en trainers."

'Nu ga ik misschien iets te veel zeggen'

Bij de voorbeschouwing van Ajax - Benfica Ziggo Sport wordt Sneijder geconfronteerd met de beelden. Daar erkent hij zeker in gesprek te gaan als Ajax belt. Presentatrice Hélène Hendriks vraagt vervolgens of hij een samenwerking met Jordi Cruijff ziet zitten. "Het zou een mooie combinatie zijn, maar wat er niet is… Er is niemand die mij gebeld heeft", aldus Sneijder, die niet zomaar zijn ja-woord aan Ajax geeft.

"Dat er iets moet gebeuren, dat is een feit. Je moet mensen binnenhalen die clubliefde hebben, die jarenlang actief zijn geweest. Máár ook die mensen kennen over de hele wereld. Als je dat met elkaar kan combineren, dat zou nóg mooier zijn", stelt de recordinternational van Oranje. "Nu ga ik misschien iets te veel zeggen… Ik ken honderden trainers. Ik ken heel veel grote trainers", gaat Sneijder verder.

Hij noemt daarbij als voorbeeld dat hij ooit in contact stond met Leonardo, de voormalig technisch directeur van Paris Saint-Germain. "Ik had gekscherend geïnformeerd om een speler op huurbasis binnen te halen. Dat was een speler die normaal niet zou gaan, maar misschien dan wel", doelt Sneijder mogelijk op het feit dat hij connecties heeft die Ajax wellicht verder kunnen helpen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!