José Mourinho is de kersverse trainer van Benfica. De Portugese oefenmeester werd eind augustus onstlagen door zijn vorige club Fenerbahçe. Tijdens zijn presentatie in Lissabon had Mourinho geen goed woord over voor de Turken.

Mourinho is aan zijn tweede termijn bij Benfica begonnen met een spectaculaire afrekening. Het doelwit: zijn voormalige club, Fenerbahce. Deze club ontsloeg hem vorige maand, nadat hij de kwalificatie voor de competitiefase van de Champions League misliep, doordat ze werden uitgeschakeld door Mourinho's nieuwe club Benfica.

'Ik had een fout gemaakt'

Nadat hij een tweejarig contract bij Benfica tekende, vernederde The Special One de Turken tijdens de personferentie na zijn presentatie. "Mijn carrière was rijk, ik heb in verschillende landen getraind. Ik had de verkeerde keuze gemaakt, maar ik heb geen spijt. Maar ik ben me bewust van wat ik goed of slecht heb gedaan."

Mourinho ging vervolgens verder met sneren uitdelen richting zijn oude werkgever "Ik heb een fout gemaakt door naar Fenerbahçe te gaan. Het is geen club die mijn niveau waardig is. Maar ik heb alles gegeven tot de laatste dag. Met mijn terugkeer naar Benfica ben ik weer op mijn niveau", aldus de Portugese coach.

'Ik ben een beter persoon geworden'

Tijdens de persconferentie reflecteerde Mourinho ook op zijn eigen gedrag na de verloren wedstrijd tegen zijn nieuwe ploeg. "Ik ben een beter persoon geworden, maar nog altijd niet het schoolvoorbeeld van fair play. Ik kan slecht tegen mijn verlies. Het is voor mij dan niet makkelijk op zo’n moment om Benfica te feliciteren. Maar ze verdienden het hoor, dat had ik ook wel door."

Terug op het oude nest

Mourinho was al eens eerder trainer van Benfica, namelijk in 2000. Toen stond hij tien wedstrijden langs de lijn. Vanwege destijdse veranderingen in de Raad van Bestuur, nam hij ontslag en vertrok naar de Portuguse club Uniao de Leiria.

En ook nu zou Mourinho kunnen vertrekken vóór het einde van zijn tweejarig contract. Benfica heeft in de overeenkomst een clausule opgenomen dat beide partijen de overeenkomst tien dagen na het einde van het seizoen 2025/2026 kunnen ontbinden.